Прогноз на выходные: погода будет неприятной

В пятницу днем над Литвой пройдет атмосферный фронт. Днем будет пасмурно, почти по всей стране время от времени ожидаются осадки.

Будет дуть достаточно сильный ветер, скорость ветра 8-13 м/с. Будет 2-7 градусов тепла, прохладнее будет в Вильнюсском и Утенском округах, теплее – в Клайпедском, Таурагском и Мариямпольском регионах.

В ночь на субботу на большей части территории страны время от времени будет идти дождь, однако осадки будут небольшими, на западе возможен и мокрый снег. Будет дуть сильный ветер, температура не будет падать ниже 1-5 градусов тепла.

В субботу днем будет облачно, однако местами возможны небольшие прояснения. В большинстве районов ожидаются кратковременные дожди, чаще и интенсивнее осадки ожидаются на западе страны, местами возможен мокрый снег. По-прежнему будет дуть сильный южный, юго-западный ветер. Днем будет до 3-7 градусов тепла.

В воскресенье ночью с запада к Литве приблизится новый атмосферный фронт. В первой половине ночи будет облачно с прояснениями и без осадков, позже небо затянут густые облака, на западе ожидаются осадки – мокрый снег и дождь. Ветер станет еще сильнее. Температура опустится до 0-4 градусов тепла.

В воскресенье днем атмосферный фронт пройдет над Литвой. Днем будет пасмурно, почти по всей стране большую часть дне будет идти дождь, мокрый снег, наибольшая вероятность мокрого снега ожидается на востоке страны. Днем будет ветрено. Воздух прогреется до 1-6 градусов тепла.

В понедельник ночью атмосферный фронт уйдет, поэтому осадки будут кратковременными и ожидаются лишь местами: в первой половине дня в основном на востоке, во второй – на западе страны, ожидается небольшой дождь, мокрый снег. Прогнозируют прояснения, поэтому будет от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, местами гололед. Ветер немного успокоится, только на северо-западе будет 15-20 м/с.

В понедельник днем ожидается переменная облачность, небольшие осадки возможны лишь на северо-западе страны. Будет дуть сильный ветер, на северо-западе страны порывы будут достигать 15-20 м/с. Воздух прогреется до 1-5 градусов тепла.

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