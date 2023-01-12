В столице Литвы горят костры в память о погибших защитниках свободы

В ознаменование 32-й годовщины Дня защитников свободы в четверг вечером память погибших за восстановленную независимость Литвы была почтена зажженными памятными кострами.

Торжественная церемония зажжения костров состоялась на площади Независимости, рядом с Вильнюсской телебашней и у здания Литовского национального радио и телевидения.

В мероприятиях по случаю Дня защитников свободы, посвященных памяти январских событий 1991 г., участие приняли президент Гитанас Науседа с первой леди Дианой Науседене, премьер Ингрида Шимоните, командующий Литовской армией Вальдемарас Рупшис, министр охраны края Арвидас Анушаускас и другие политики. Традиционно в церемонии участвовал председатель Верховного Совета – Восстановительного Сейма Витаутас Ландсбергис. В этот раз В. Ландсбергис не прибыл на мероприятия из-за проблем со здоровьем.

В январе 1991 г. Литва столкнулась с военной агрессией Советского Союза, во время которой тысячи литовцев мужественно защищали восстановленную Независимость Литвы. С силой духа и непобедимой решимостью безоружные люди вставали перед танками и автоматами советского агрессора. 14 защитников свободы Литвы были убиты советским агрессором, сотни были ранены. Главным в те дни было сплочение людей перед лицом этой опасности.

Площадь Независимости стала символом единства, где много дней и ночей у костров дежурили люди со всей Литвы. Каждый год 13 Января отмечается победа, одержанная во имя свободы Литвы и ее героев – защитников свободы, и вселяет веру в будущее Литвы.

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