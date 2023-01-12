За показ российских программ Definė LT получила штраф в размере 5000 евро

Комиссия Литовского радио и телевидения (КЛРТ) сообщает, что назначила штраф в размере 5000 евро ЗАО Definė LT за нарушение закона об информировании общества и невыполнение КЛРТ.

Этот случай стали расследовать после того, как 15 декабря 2022 г. КЛРТ получила жалобу, в которой было сказано, что ЗАО Definė LT дает возможность смотреть 2440 телепрограмм, часть из которых запрещены решением КЛРТ, учреждены РФ, напрямую или косвенно управляются, контролируются или финансируются субъектами телепрограмм ("МИР", "НТВ право", HTB seryal, TNT, "Пятница", "Родное кино", "Наше новое кино", "Авто плюс", "ОРТ", "Россия К").

Кроме того, ЗАО Definė LT не декларировало КЛРТ такое количество ретранслируемых каналов.

КЛРТ сообщает, что в соответствии с 21 ч. 341 ст. Закона об информировании общества (редакция от 28 сентября 2022 г.), в Литве запрещено ретранслировать и/или распространять в интернете учрежденные в России или Беларуси, напрямую или косвенно управляемые, контролируемые или финансируемые субъектами радиопрограммы, отдельные программы или телепрограммы, за исключением случаев, когда КЛРТ выдала разрешение на ретрансляцию или распространение этих программ или они ретранслируются из стран-членов ЕС или стран, которые ратифицировали конвенцию Европы о телевидении без границ.

"Распространение дезинформации и пропаганды - это часть гибридных мер, с помощью которых РФ старается добиться своих политических целей, противоречащих национальной безопасности ЛР и безопасности евроатлантического сообщества. Контролируемые РФ каналы - один из важнейших инструментов этой дезинформации, поэтому их ретрансляция в Литве представляет угрозу национальной безопасности", – сказано в сообщении.

По действующим законам, за такое нарушение в Литве грозит штраф в размере до 3% годовых доходов компании-нарушителя.

ЗАО Definė LT признала факт нарушения и получила штраф в размере 5000 евро.

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