Правительство Литвы одобрило проект закона о развороте мигрантов

В среду правительство одобрило проект Закона о государственной границе и ее охране, подготовленный Министерством внутренних дел (МВД) еще в ноябре. Его целью является узаконивание политики разворота мигрантов на границе.

Министерство предлагает законодательно закрепить возможность на период экстремальных ситуаций и чрезвычайного положения не пускать на территорию Литовской Республики иностранцев, нарушающих порядок пересечения государственной границы. В целях обеспечения прав человека законопроект предусматривает индивидуальную оценку потребности в помощи иностранцам, пересекающим государственную границу, а также оказание такой помощи.

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На заседании правительства министр внутренних дел Агне Билотайте отметила, что перед подписанием этот проект должен быть уточнен в соответствии с редакционным примечанием, представленным юридической группой, и редакционным примечанием, представленным Министерством юстиции.

Данный законопроект также направлен на усиление охраны государственной границы путем узаконивания привлечения помощников службы охраны границы, путем более четкой регламентации сотрудничества Государственной пограничной службы с другими учреждениями, организациями и общественностью. Это способствовало бы более оперативному реагированию на случаи незаконного пересечения государственной границы и эффективному пресечению этих нарушений.

Также с учетом разъяснения, представленного в решении Суда Европейского союза от 30 июня 2022 г., и после консультаций с Европейской комиссией Министерство внутренних дел подготовило поправки к Закону "О правовом положении иностранцев", которые отменяют положения, признанные противоречащими законодательству ЕС, принятые летом прошлого года.

Поправки к этому закону позволяют иностранцам ходатайствовать о предоставлении убежища независимо от того, легально или нелегально они прибыли в Литовскую Республику.

Законопроект также отменяет положение о том, что проситель убежища может быть задержан, если он прибыл на территорию Литовской Республики путем незаконного пересечения государственной границы.

В министерстве считают, что предпосылок для изменения тенденций гибридной атаки нет

Министерство внутренних дел указывает, что в настоящее время нет предпосылок для изменения тенденций гибридной атаки. Поэтому, указывает министерство, важно разделить процессы естественной миграции и инструментализации миграции и перенести это в национальное право.

"Учитывая тот факт, что инициированная Беларусью гибридная атака против Литвы и против ЕС стала новым миграционным прецедентом и предпосылок для изменения этих тенденций нет, было необходимо внести коррективы в Закон о государственной границе и ее охране, чтобы он отвечал сегодняшним реалиям, обеспечивая национальную безопасности страны, усиливая охрану государственной границы, порядок пересечения государственной границы в условиях чрезвычайной ситуации", - говорится в комментарии, переданном Elta министерством.

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