Президент: в нынешних условиях для Литвы очень важно перейти к принципу всеобщей обороны

Президент Гитанас Науседа утверждает, что, оценив нынешние геополитические обстоятельства, Литва просто обязана перейти к принципу всеобщей обороны.

"Мы должны понимать, что в нынешних условиях для Литвы очень важно перейти к принципу всеобщей обороны, быстро увеличить силы и ряды подготовленных военных резервистов", - в четверг в Президентуре журналистам сказал Г. Науседа, комментируя реформу призывников, представленную на прошлой неделе министром обороны Арвидасом Анушаускасом.

"В этом смысле все предложения заслуживают рассмотрения, если они помогут нам приблизиться к принципу всеобщей обороны, который является священным, необходимым и адекватным сложившейся ситуации. Надеюсь, что совместными усилиями мы сможем двигаться к этой цели", - подчеркнул он.

Президент отметил, что вопрос всеобщего призыва мог быть включен в подписанное политическими партиями соглашение о национальной безопасности и обороне.

"Принцип всеобщей воинской обязанности или вопросы реформы призывников могли бы стать составной частью этого соглашения. К сожалению, этого не произошло. В принципе, я думаю, что работа должна продолжаться. Мы выслушали предложения министра охраны края по изменениям, он их представил. Насколько я понимаю, они еще не рассмотрены в Правительстве и Сейме. Надеюсь, что это будет сделано в ближайшее время", - сказал Г. Науседа.

Премьер-министр Ингрида Шимоните в четверг отметила, что представленная на прошлой неделе министром охраны края реформа призывников не может трактоваться как позиция правительства. По ее словам, првительству еще только предстоит рассмотреть этот вопрос.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!