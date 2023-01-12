В Утенском районе – драматическая операция по спасению рыбака и бывшего с ним мужчины

В среду около полудня в Утенском районе, на озере Алаушас, под лед провалился рыбак. Автомобиль пожарных-спасателей увяз в снегу, а пожарный-спасатель 4 раза проваливался под лед.

В спасательной операции участвовали полицейские и пожарные-спасатели. Представители полиции сообщили, что на зов о помощи немедленно откликнулись полицейские Лукас Матушкявичюс и Йокубас Кузма.

На месте происшествия полицейских встретил мужчина, который рассказал, что ловил рыбу с соседом, сосед провалился под лед. Мужчина пытался помочь соседу, но не смог.

Полицейские с водолазами пожарно-спасательной службы с помощью саней и веревки вытащили провалившегося под лед мужчину из воды.

На место происшествия приехали пожарные-спасатели из Ужпаляй.

"Одному человеку - главное жизнь, а другому - рыбка, ради которой можно рисковать жизнью", – сказал пожарный-спасатель Агнюс Бернюнас.

Автомобиль пожарных-спасателей увяз в снегу в 200 м от озера.

"Мы взяли с собой спасательный круг, я обвязался веревкой и побежал по льду к тонувшему рыбаку, он был в 300 м от берега, сам несколько раз проваливался под лед, но выбирался. Когда я прыгнул в то место, где находился рыбак, пытался с ним говорить, но он уже не отвечал. Я надел на него спасательный круг, привязал его веревкой и дал знак, чтобы коллеги его вытаскивали. За мной с санями бежал пожарный-спасатель Ауримас Мотеюнас.

Мы положили мужчину в сами и на них доставили на берег. Другу тонувшего мужчины я велел лежать на льду и не двигаться, чтобы он не провалился в воду. Потом я вернулся к нему, обвязал его веревкой, и мы вытащили его на берег. Я сам 4 раза проваливался под лед, поскольку его толщина всего 3-4 см", – рассказал Бернюнас.

Он сказал, что спасательная операция была сложной, потребовала немало усилий, мужчины находились посередине озера, расстояние до них было немаленькое, надо было не только добежать до них, но и затянуть их на берег. Пожарным-спасателям помогали полицейские.

После того как на берег доставили мужчин, пожарные вернулись на лед за рыболовными снастями. Провалившегося под лед рыбака врачи скорой увезли в больницу.

Второй мужчина поблагодарил пожарных-спасателей и сказал, что будет отмечать в этот день свой второй день рождения.

"Хочу пожелать рыбакам дорожить своей жизнью. В одном месте лед может быть достаточно толстым, а в нескольких шагах - тонким. Думаю, спасенные мужчины поняли, как легко лишиться жизни, и больше так делать не будут", – сказал пожарный-спасатель.

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