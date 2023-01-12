Премьер: если средств на компенсации за электроэнергию понадобится меньше, будем сокращать госдолг

Вполне вероятно, что на компенсацию цен на энергоносители для населения и бизнеса у государства уйдет меньше средств, чем запланировано в бюджете 2023 г., однако эти средства пойдут на сокращение долга Литвы, говорит премьер-министр Ингрида Шимоните.

"Если нам удастся сэкономить этот бюджет, мы сократим долг, будет меньший долг и меньшие расходы на обслуживание долга в будущем", – в четверг радио LRT сказала И. Шимоните.

По ее словам, сокращение затрат на компенсации возможно в связи с позитивными тенденциями на энергетических рынках, так как существует вероятность того, что "сценарий рыночных цен будет лучше" и во втором полугодии.

"Возможно, что, в случае сохранения этих тенденций, нам потребуется меньший бюджет для этих целей", – подчеркнула премьер-министр.

Все же она призналась, что для выплаты компенсаций планировалось заимствовать средства.

"Они планировались как заемные деньги. Долг Литвы, к сожалению, в последние годы дорожал, а за последнее время дорожал довольно неприятно. Те времена, когда можно было брать в долг под ноль или кто-то нам еще и приплачивал, чтобы забрать наши долговые ценные бумаги, прошли и, скорее всего, безвозвратно. Поэтому мы должны подсчитывать, сколько можем себе позволить дополнительно взять в долг", — отметила она.

Премьер-министр пояснила, что компенсации за электроэнергию и газ планировались на основании более пессимистичных прогнозов цен, во время шока цен на газ в Европе.

На сегодняшний день, по словам главы Правительства, благодаря "комфортно" заполненным европейским газохранилищам и теплой зиме, напряжение на рынках спало, а спекулятивного повышения цен при подготовке к следующему сезону поможет избежать принятый в ЕС ценовой потолок на газ в размере 180 евро/ MWh.

И. Шимоните также отметила, что, независимо от рыночных цен на энергию, государство в настоящее время компенсирует около половины установленной регулятором рынка цены на электроэнергию и около двух третей цены на газ.

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