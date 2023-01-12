Глава ДГБ Литвы о ездивших в Беларусь: есть факты вербовки людей, запугивания с целью получения информации

Россиян и белорусов с точки зрения возможной угрозы надо оценивать одинаково, сказал глава Департамента госбезопасности Литвы Дарюс Яунишкис. В интервью Delfi он еще раз подчеркнул – литовцы не должны ездить в Беларусь за покупками, думая, что белорусским спецслужбам они неинтересны.

По словам Яунишкиса, ситуация обострена из-за войны в Украине.

"Мы видим, что разведка стала интенсивнее – возможно, они сейчас более ангажированы, у них есть работа в Украине, но, вне всякого сомнения, мы должны следить за тем, что происходит у нас", – сказал в среду Яунишкис.

По словам собеседника, Европа понемногу "очищается" от влияния российской разведки – такие процессы протекают во многих странах.

"Видно, не надо руководствоваться иллюзиями, будто у них нет своих агентов во всей Европе. В странах, которые больше симпатизируют России, эта среда более приемлемая для их работы. Сеть их шпионов достаточно широкая и действенная", – пояснил Яунишкис.

Однако большая часть стран Европы и НАТО, по его словам, сейчас прозрела.

"Мы видим, что происходит в Болгарии – там одного за другим ловят российских шпионов - высылают домой или арестовывают. Были случаи в Голландии, Британии и др. Есть немало фактов, многих иностранных агентов ловят, их высылают домой. То же самое и в странах Балтии", – сказал он и заверил, что в Литве ситуация стабильная и находится под контролем.

"ДГБ делает все, что может, что в рамках его компетентности. Собраны материалы, переданы, ведется расследование. (…) Все закончится в суде", – сказал он, отвечая на вопрос о деятельности соратницы Альгирдаса Палецкиса Эрики Швенченене.

"Да, путь достаточно долгий, но так действует демократия. То же самое и в других странах. Ведь мы не Россия и не Беларусь, де сегодня арестовали, завтра закрыли в тюрьму", – сказал глава ДГБ.

По его словам, поездки литовцев в Россию и Беларусь представляют опасность и для самих граждан, и для государства.

"Белорусский КГБ работает очень интенсивно, как и российский у себя. Я имею в виду, что люди, которые пересекают границу и едут в эти страны за дешевым горючим, сигаретами или еще за чем-то автоматические оказываются в зоне риска. У нас есть факты вербовки людей, их спрашивают, например, о политической ситуации в Литве, об их работе, образовании, кто они. Собирают информацию, пугают, чтобы получить информацию", – рассказал Яунишкис.

Собеседник подчеркнул, что люди не должны думать, что они не представляют интереса для враждебных спецслужб.

"Все мы представляем интерес. Каждый человек располагает некоторой информацией, носит ее у себя в голове – он где-то работает, располагает какой-то информацией, у него есть коллеги, друзья, близкие. Все мы представляем интерес – их интересует любая информация. Они могут создать ситуацию. Российские и белорусские спецслужбы славятся тем, что подсовывают тебе модель преступления и потом обвиняют, говорят: если хочешь вернуться домой, а не сидеть в тюрьме 10 лет, должен сотрудничать. Это один из простых примеров. У людей есть слабости: или запивают, или теряют память. Потом легко смоделировать какую-то ситуацию", – рассказал участник беседы.

По его словам, ситуации могут быть самые разные – например, драка или ДТП.

Он прокомментировал и предложение ограничить поездки людей в/из Беларуси. По мнению главы ДГБ, самих россиян и белорусов с точки зрения потенциальной угрозы надо расценивать одинаково.

"Мы понимаем, что среди белорусов есть и представители оппозиции, те, кто борется за лучшую Беларусь, но у нас есть немало фактов, что иногда приезжают люди, завербованные белорусским КГБ. Их не один, не два, не три. Мы должны понять, что у людей иногда нет выбора. Если бы большей части приезжающих можно было доверять, знать, что они представители оппозиции, но нет никакой гарантии, что кто-то из них не работает на белорусский или российский КГБ. То же самое и с гражданами России", – сказал Яунишкис.

Однако собеседник заверил, что литовские спецслужбы проверяют приезжающих.

"Были зафиксированы факты въезда агентов белорусского КГБ, завербованных людей", – пояснил он.

Оценивая результаты новых опросов, согласно которым, литовцы не хотят жить рядом с гражданами России, Яунишкис сказал, что жители нашей страны естественным образом трезво оценивают ситуацию, поскольку видят, как поддерживается политика Кремля и война в Украине.

"Мы видим те же тенденции и в Европе, выросло недовольство в связи с действиями России. Самих россиян не очень любят, поэтому они жалуются, но можно сказать: они сами виноваты. Вы сами виноваты, поскольку, поддерживая Путина, вы показываете, что думаете, как он, а агрессоров никто в мире не любит", – заметил он.

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