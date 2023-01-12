Торговый центр Europa меняет правила: бесплатная парковка только за покупки

Жителей, которые приезжают в торговый центр (ТЦ) Europa, ждет сюрприз. До сих пор на стоянке ТЦ можно было на два часа бесплатно оставить машину, сейчас придется делать покупки или платить за стоянку. Купить что-либо для получения бесплатной парковки надо не меньше чем на 20 евро. ТЦ информирует, что внедряет новую систему.

По новым правилам, стоянка стала платной, однако посетители ТЦ могут получить компенсацию за стоянку. Подчеркивается, что компенсацию наличными выплачивать не будут, просто, покупатель бесплатно сможет покинуть стоянку.

"Если клиент что-то купил в любом магазине или месте предоставления услуг в ТЦ EUROPA не меньше чем за 20 евро, он получает право на компенсацию парковки и сможет бесплатно покинуть ее. Компенсация действует только в тот день, когда были куплены товары или услуги. Кроме того, сумма покупок складывается", – сказано в новом порядке.

Это значит, что если вы хотите бесплатно оставить машину на стоянке этого ТЦ, то полученные чеки надо предъявить работнику информационного центра. Стоянка будет бесплатной, если клиент приобрел товары и услуги не меньше, чем за 20 евро.

Правда, члены спортклуба Lemon Gym могут оставлять машину на стоянке бесплатно на 4 часа, однако перед тем как выехать, они должны подключиться к своей странице в спортклубе и предъявить информацию работнику информационного центра.

Новый порядок на парковке по адресу проспект Конституциёс, 7Б действует с 12 января. Компенсацию клиент получает за два часа парковки, если стоимость покупок до 20 евро, если 20 и больше евро – 4 ч.

"Сейчас мы внедряем новую систему, которая позволит клиентам получить компенсацию в любом торговом месте ТЦ, те. быстрее и удобнее. Более подробную информацию мы представим в ближайшее время", – сказала представитель ТЦ Europa Грета Бейнорите.

В конце прошлого года парковку рядом с ТЦ Europa приобрело ЗАО Prime Location Property Fund. Решением владельца введена плата за парковку в размере 1,5 евро за 1 час.

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