Премьер Литвы: правительство не обсуждает вопрос повышения пенсионного возраста

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что правительство в данный момент повышение пенсионного возраста не обсуждает, такого предложения у него "на столе" нет. По ее словам, мелкое информационное поле могло вызвать дискуссию там, где ее нет.

"Сформировалась общая дискуссия, она нормальна в демократическом обществе, тут же вытащили какие-то зеленые книги ЕК и решили говорить об этом, несмотря на то, что долгое время это не обсуждалось. Иногда мелкое информационное поле вызывает дискуссию там, где ее нет, у правительства нет этого вопроса на столе, он не обсуждается", – сказала в интервью на LRT Шимоните.

Она подчеркнула, что у Литвы в этой сфере совсем другие проблемы, надо учитывать слишком низкую продолжительность жизни в стране.

"Я не говорю, что тут нечего обсуждать, но, думаю, что у Литвы есть другие проблемы. Продолжительность здоровой жизни в Литве недостаточно высокая, чтобы думать, сколько человек должен обязательно работать. Да, люди, которые хотят, могут работать дольше, если у них хорошее здоровье, конечно, их надо мотивировать", – сказала Шимоните.

Она отметила, что пока не планируют никаких изменений в сфере пенсионного накопления, поскольку в последние 10 лет в этой сфере было много реформ.

Напомним, что Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала до 2040 г. повысить пенсионный возраст в Литве до 72 лет.

Однако представитель Литвы в ЕК Марюс Вашчега сказал, что такого требования и даже предложения нет. По его словам, этот дискурс - это результат неправильной интерпретации консультационного документа ЕК. Этот документ не имеет никакой политической силы и представляет повышение пенсионного возраста только как пример.

Вопрос повышения пенсионного возраста комментировали и другие политики.

Как утверждает старший советник президента Ирена Сегаловичене, сейчас не время для решения об увеличении пенсионного возраста в Литве до 72 лет. По ее словам, необходимо уделять большее внимание показателю продолжительности здоровой жизни и его повышению, а пенсионная система не может создаваться без учета здоровья пожилых людей и эффективности политики здравоохранения.

Председатель Сейма Виктория Чмилите-Нильсен утверждает, что в настоящее время нет необходимости повышать пенсионный возраст, а публичные обсуждения возможности его повышения до 72 лет не имеют ничего общего с реальностью. По ее словам, сейчас речь идет только о запланированных 65-ти, и на этом дискуссия окончена.

Лидер соцдемов Вилия Блинкявичюте сказала, что этот вопрос поднимается не вовремя.

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