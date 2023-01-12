Аналитик прогнозирует рост цен на жилье: все дорожает, недвижимость - не исключение

Жителей, которые хотели бы купить жилье в этом году, останавливает ряд вопросов, на которые нет ответов: на сколько подорожают кредиты, как изменятся цены на недвижимость в Литве, изменятся ли доходы. Аналитик Арнольдас Антанавичюс сказал Delfi, что таким будет весь этот год: годом размышлений, переговоров, поиска. Он, в отличие от большинства экспертов, считает, что цены на недвижимость в этом году вырастут.

По словам Антанавичюса, один из самых больших вызовов этого года - рост процентной ставки. Политика центробанков - непосредственный фактор для формирования ожиданий потенциальных покупателей и принятия решений.

"Появились ожидания в связи со снижением цен, поэтому рынок недвижимости замедлился. Кроме того, прошлый год был сложным для строителей. У них уже были сложные периоды, но они длились 2-3 месяца, а тут с начала года все перевернулось. Беда в том, что у компаний много недостроенных квартир, их предлагали только на бумаге, люди боялись покупать обещания. Поэтому в 2022 году продажи нового жилья были в 3 раза меньше, чем в 2021 г. Это значительное падение, настроение у людей неважное. Но в этом году нужно настроиться на позитив", – подчеркнул аналитик.

Он заметил, что жители все еще хотят покупать жилье, это видно по продажам старых квартир. Люди не находят подходящий вариант среди новых квартир, поэтому покупают старые.

"Продажи старых квартир на 15-20% ниже, чем в 2021 г, зависит от города. Уровень продаж где-то на уровне 2018-2019 гг. Это достаточная ликвидность, продавцы не испытывают стресса", – пояснил аналитик.

Конечно, часть покупателей в силу разных причин откладывает идею покупки жилья.

"Думаю, падение спроса - на пользу, рынок спокойнее, больше возможностей, у покупателей есть больше времени на выбор, переговоры", – сказал Антанавичюс.

Он также считает, что снижение цен на жилье невозможно из-за высокой инфляции в стране.

"Возможно, рост цен не будет таким высоким, как инфляция, но направление сохранится, несмотря на повышение Euribor", – заметил аналитик.

Покупателям Антанавичюс не рекомендует принимать все условия договора, предлагаемые продавцом, важно вести переговоры, торговаться, требовать больше штрафы за невыполнение обязательств и т.д.

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