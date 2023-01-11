Темпы не замедляются: в декабре цена на электроэнергию в Литве выросла на 17%

По данным производителя электроэнергии Elektrum Lietuva, прошлогодняя декабрьская средняя цена на электроэнергию в Литве была на 17 проц. выше, чем в ноябре, и достигла 264,28 евро за MWh.

По данным компании, электроэнергия дорожала и в других странах Балтии: в Латвии – также на 17 проц. до 263,91 евро за MWh, в Эстонии – на 20 проц. до 263,45 евро за MWh.

В декабре почасовые цены на электроэнергию в странах Балтии варьировали от 0,04 евро за MWh до 665,01 евро за MWh.

"Несмотря на то, что в декабре было много праздничных дней, потребление электроэнергии в регионе Nord Pool, по сравнению с ноябрем, выросло на 18 проц. – из-за более холодной погоды. В прошлом месяце уровень наполнения резервуаров для воды в странах Северной Европы, по сравнению с ноябрем, сократился и был на 7 проц. ниже нормы".

"На рост цен на электроэнергию повлияли и ремонтные работы 3-го реактора шведской АЭС Оскарсхамн – в ходе их проведения мощность станции снизилась. В первой половине декабря было замечено снижение производства ветропарков, но во второй половине месяца оно заметно росло, что привело к снижению почасовых цен на электроэнергию в большинстве торговых зон Nord Pool, вплоть до отрицательных показателей в определенные часы новогоднего праздника. В целом в декабре, по сравнению с ноябрем, производство ветряной энергии в регионе выросло на 12 проц.", — говорит руководитель компании энергетических решений Energy Solutions Мартинас Гига.

Средняя месячная цена биржевой системы Nord Pool в декабре выросла на 104 проц. и составила около 223,17 евро за MWh, говорится в пресс-релизе.

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