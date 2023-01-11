Жители Литвы не смогут записаться к любому семейному врачу: министерство обсуждает главный критерий

Минздрав на прошлой неделе сообщил, что с этого года пациентов будут призывать регистрироваться у семейного врача, который работает как можно ближе к их дому. Такой план вызвал массу вопросов, неужели нельзя будет выбрать врача в любом городе?

О этом в передаче на Delfi говорили с представителем Минздрава Одетой Виткунене, депутатом Аурелиюсом Веригой и врачом Альмой Астафьевой.

По словам Виткунене, до 2025 года Минздрав планирует изменения в рабоче семейных врачей. Цель этих изменений - укрепление доступности услуг семейного врача и повышение их качества. Одна из 17-ти мер - пересмотр порядка регистрации к семейному врачу.

"Жителей Литвы будут побуждать выбирать того семейного врача, который может обеспечить все необходимые услуги не только в случае болезни, но и профилактические, включая присмотр за беременными, младенцами и профилактические обследования.

Основной критерий для пациентов - географическая близость семейного врача, чтобы можно было легко до него добраться. Так обеспечат доступность и качество", – сказала Виткунене.

Однако, по ее словам, право выбора пациентов ограничивать не планируют.

По словам Виткунене, важно учитывать и нагрузку врачей.

"Важно сделать так, чтобы врач не перегорел и мог предоставлять все необходимые услуги", – сказала она.

Как будет протекать такое побуждение?

"Основная весть - житель, выбирая семейного врача, должен знать, что врач, работающий в другом городе или в нескольких сотнях километров, не сможет предоставить ему все необходимые услуги, включая лабораторные, присмотр за беременными, профилактически навещать младенца, инвалида и т.д. Появляется определенная ясность, что в таком случае врач может сделать, а чего не может, если он находится в другом городе", – сказала собеседница.

По словам Виткунене, придется работать с крайними случаями, когда человек хочет зарегистрироваться к семейному врачу, находящемуся в нескольких ста километров, поскольку это ухудшает доступность услуг. По ее словам, по этой причине литовцы недостаточно активно участвуют в превентивных программах и не вовремя сдают анализы.

Семейный врач Астафьева сказала, что проблемы с регистрацией к врачам есть, но ограничение возможностей пациентов - не выход.

"Мы поднимали этот вопрос - не вопрос декларации места жительства, а предоставления услуг. У пациента есть право выбора, его нельзя ограничивать, об этом никогда не говорили. Говорили о том, что пациент должен знать, что есть правила, в силу которых учреждение не сможет предоставить ему все необходимые услуги", – заметила она.

По ее словам, в последнее время были случаи злоупотребления, особенно, когда пациент из другого города начинал требовать у врача, чтобы ему, несмотря на большое расстояние, предоставляли услуги.

"Поэтому и появилась та дискуссия, что у медучреждения должны быть возможности объяснить пациенту, что он не может претендовать на все услуги. Сейчас пациент может этого требовать, закон на его стороне. Сейчас будет ясность - вы можете регистрироваться, но должны знать, что вам предоставят не все услуги", – сказала Астафьева.

Сейчас пациент может требовать, чтобы врач из Вильнюса ехал к нему в Клайпеду.

"Если в законе будет такой пункт, что во внутренних правилах медучреждения может быть указано, что при таких обстоятельствах пациент не может требовать предоставления определенных услуг", – пояснила врач.

Она заметила, что если пациентов будут регистрировать только по месту жительства, то от этого очереди точно меньше не станут.

"Я думаю, они станут только больше, ведь если люди вернутся в небольшие регионы, то очереди станут больше. Я не вижу повода для их уменьшения. Чаще всего люди выбирают врача в другом регионе по социальным причинам: работает в другом городе, родители живут в другом городе. Работающим удобнее ходить к врачу ближе к работе, а не брать выходной, чтобы попасть к врачу в своем городе", – сказала Астафьева.

Депутат Верига считает, что дискуссии об этом могло бы и не быть, если бы Минздрав нормально объяснил происходящее.

"И сейчас мы не все слышим, поскольку никакой порядок не подготовлен, мы говорим только о самой идее. Она правильная, человек должен понимать, что некоторые услуги ему будут недоступны, если он будет жить далеко от врача. Человек должен знать об этом. Но у меня есть всякие практические вопросы", – сказал Верига.

Один из таких вопросов – спрашивали ли у самих пациентов, почему они выбирают врача далеко от дома. верига подозревает, что в некоторых регионах осталось очень мало семейных врачей. Также никто не говорит, будут ли людей заставлять переписываться к врачу ближе к дому.

"Благие намерения - это хорошо, но нужны ответы, как это будет. Ответов пока нет", – сказал Верига.

Он также сказал, что государственные поликлиники в районах непривлекательны по сравнению с частными клиниками.

"Частные клиники более эстетичны, там приятное окружение, качество, другое отношение к человеку. Поэтому люди туда едут, даже в другой регион. Думаю, такие ограничения не дадут пользы. Если бы на месте проживания человека была качественная команда семейного врача, хорошее учреждение, то люди не ездили бы в другой регион. Причины такого поведения есть", – заметил Верига.

По словам Виткунене, в этом году будут обсуждать новый порядок с семейными врачами и выяснять причины, по которым пациенты выбирают врачей в других регионах.

"У нас нет всех ответов, но что я хочу сказать - за пациентами останется право выбора, только они должны будут смириться с некоторыми ограничениями, это мы обсудим", – сказала она.

У министерства пока нет ответа на вопрос, кто сможет регистрироваться у врачей в другом регионе.

По словам Виткунене, если человек живет в одном городе, а прописан в другом, то его ждет исключение. Это исключение коснется и студентов. Однако Минздрав будет стремиться к тому, чтобы большая часть пациентов посещала врачей в своем регионе.

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