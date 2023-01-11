Литовцы пока не ездят на поезде за продуктами в Сувалки: при каких обстоятельствах такая поездка будет выгодной

Месяц назад из Вильнюса в Варшаву и в Краков стали ездить поезда. Этот маршрут вызвал большой интерес у жителей Литвы. Правда, за покупками на поезде ездит немного соотечественников, несмотря на то, что поезд останавливается и в Сувалках, куда литовцы ездят уже давно.

Поезд в Польшу начал курсировать с 11 декабря.

Представитель компании LTG Link Котрина Дзикарайте информировала Delfi, что в течение месяца этим маршрутом воспользовалось больше 600 пассажиров. Однако лишь немногие пассажиры покупают билет только до Сувалок.

По данным LTG Link, таких было всего 16, это всего 1,5% от общего числа клиентов этого маршрута. Поездка до Сувалок стоит 16 евро, до Варшавы – 25 евро, до Кракова – 30 евро.

Вероятно, жителей такая поездка не привлекает, поскольку вернуться домой в тот же день не получится. Поезд выезжает из Вильнюса в 12.10 ч., а в Сувалки прибывает в 14.58 ч., из Сувалок в Вильнюс он выходит в 12.56 ч., значит, там надо ночевать или искать другой способ возвращения.

Однако глава портала Pricer.lt Арунас Визицкас сказал Delfi, что если оценивать только стоимость билета на поезд до Сувалок, то такая поездка окупается.

"Все зависит от того, что человек хочет купить. Если говорить об игрушках, то в Польше некоторые стоят 50 евро, а в Литве такие же - 100 евро. Одна такая покупка компенсирует стоимость билета", – сказал он.

По словам Визицкаса, чтобы ездить за покупками на поезде, надо тщательно запланировать покупки. Ради продуктов ехать вряд ли окупается, кроме того, не удобно ждать с большими сумками поезда, искать, куда их приткнуть.

Визицкас не считает, что то, что в тот же день нельзя уехать обратно - это недостаток, напротив, можно сочетать покупки с развлечениями.

"Я сам ездил в Польшу, видел немало литовцев, которые едут не только ради покупок, но и чтобы развлечься – останавливаются на несколько дней в гостинице, ходят в СПА, занимаются еще чем-то", – рассказал собеседник.

Delfi напоминает, что поезд в Польшу ходит ежедневно. По данным LTG Link, чаще всего пассажиры ездят в Варшаву, на втором месте - Краков, самые популярные поездки – на 3-4 дня.

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