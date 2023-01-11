Три литовские компании начинают сотрудничество с Тайванем

Три литовские компании "Teltonika", "Solitek" и "Oxipit" объявляют о начале сотрудничества с Тайванем.

Более подробно о том, как будет проходить сотрудничество, будет сообщено 18 января на мероприятии, которое состоится на фабрике "Teltonika". В нем примут участие спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен, министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте, министр сельского хозяйства Кястутис Навицкас, глава представительства Тайваня в Литве Эрик Хуанг и представители компаний.

О планируемых инвестициях Тайваня в Литве на этой неделе Elta упомянул председатель парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) Лауринас Касчюнас.

По данным Elta, тайваньцы инвестируют в две из трех упомянутых компаний, а третьей предоставят кредит.

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