Спикер Сейма: невозможно сразу запретить все способы, которыми Россия может обойти санкции

Спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен говорит, что нет простых решений, чтобы полностью прекратить торговлю с Россией, которую все еще ведут некоторые литовские предприятия. По ее словам, даже в самых жестких санкциях, введенных Литвой и Европейским союзом (ЕС), всегда можно найти пути их обхода, чем и пользуется московский режим.

"Мы достаточно долго живем в такой ситуации, когда предлагаются и принимаются все новые санкции, как на уровне Литвы, так и на уровне ЕС. И видно, что среди очень решительных пакетов санкций всегда обнаруживаются те или иные способы обхода. И Россия, и режим Лукашенко находят "серые зоны" и способы их обхода", - в среду радиостанции Žinių radijas сказала В. Чмилите-Нильсен.

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Однако, по мнению председателя Сейма, это не свидетельствует о фундаментальной неэффективности санкций. По ее мнению, поскольку сразу учесть все возможные санкционные лазейки и обходы запретов на торговлю невозможно, это превращается в непрерывную экономико-правовую борьбу.

"Невозможно регламентировать все, потому что ситуация постоянно меняется. На это нужно реагировать, но отношение к сотрудничеству с Россией однозначно осуждающее", - добавила она.

Наконец, В. Чмилите-Нильсен заверила, что для того, чтобы прекратить торговлю литовского бизнеса с Россией обходными путями и лазейками в санкциях, нужен не только юридический, но и общественный ответ. По ее мнению, бойкот российских товаров потенциально может иметь тот же эффект, что и новые правовые ограничения.

"Я бы точно не стала недооценивать реакцию общественности на то, что какой-то бизнес имеет какую-то связь с Россией. И эффект от такого государственно неорганизованного, но публичного бойкота продуктов – не меньше", - заявила она.

ELTA напоминает, что, по подсчетам Центробанка Литвы, с начала войны общий экспорт Литвы в Россию сократился на 4 проц., но на 4,2 проц. увеличился в другие страны Содружества Независимых Государств (СНГ). По данным Центробанка, это обусловлено значительно возросшим экспортом транспортных средств и минеральных продуктов, а также электроэнергии, поступающей через Литву в Калининград, и ее высокой стоимостью.

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