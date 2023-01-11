Предупреждение: медучреждения иногда незаконно требуют заплатить за услуги

Немалая часть жителей Литвы пользуется услугами не государственных, а частных клиник и поликлиник. Однако, как выяснилось, они иногда просят пациента заплатить за то, за что им платят из Фонда обязательного страхования, пишет tv3.lt.

Государственная больничная касса признает, что пациенты редко жалуются на то, что с них дополнительно берут деньги. Однако 50% жалоб признают обоснованными.

Юрист Томас Хохрин поделился историей, которая, по его мнению, может помочь и другим жителям.

Он рассказал о вильнюсской клинике GK klinika. Эту клинику семья выбрала ради семейного врача, которому доверяет, менять его не собирается.

"В канун Нового года я заболел гриппом, пришлось пойти к семейному врачу. После визита я был неприятно удивлен, когда мне сказали, что отныне я смогу посещать их клинику, если: a) заплачу годовой абонемент в размере 300 евро; или б) буду платить по 30 евро за каждый визит", – удивлялся Хохрин, заметив, что их семье абонемент стоил бы 900 евро.

У него как у юриста возникло несколько вопросов. Во-первых, почему просят платить, если об этом не было договора? Во-вторых, с каких пор надо платить за висит к семейному врачу, если эти услуги по закону бесплатные, т.е. компенсируются Больничной кассой за счет взносов ОНЗ?

"GK klinika решила получать эти деньги и из Больничной кассы и от пациентов. Очевидно, что такие действия клиники незаконны", – комментировал юрист.

Он изложил эти аргументы в своем письме к главе клиники и подчеркнул, что не будет платить за услуги дополнительно.

"Как вы думаете, какой была реакция? <...> Мне позвонили, письменно ответ не прислали, и стали угрожать. Говорили примерно следующее: отправляйтесь искать семейного врача в другое место, иначе мы будем предоставлять вам услуги по принятым главой Минздрава правилам - регистрация к семейному врачу за месяц, визит не больше 5 мин и т.д. Отличный стандарт обслуживания", – иронизировал Хохрин.

"Я убежден, что такой договор GK klinika пытается подсунуть всем своим клиентам, а большая часть не поймет, что это незаконно", - сказал Хохрин.

Заместитель гендиректора клиники GK klinikа Нийоле Барташкене не придала жалобе пациента особого значения. Она заверила, что абонемент платят только за дополнительные услуги.

"Если пациент не согласен платить эти деньги, будет получать услуги семейного врача в таком объеме, в каком установлено законом. Те, кто будет платить абонемент или за каждый визит, получат дополнительные услуги", – сказала она.

Барташкене признала, что к ним обратилась Больничная касса в связи с "неправильной коммуникацией" с некоторыми клиентами.

"GK klinika признает, что нескольким клиентам информация о новом порядке была предоставлена недостаточно понятно. С этими пациентами мы отдельно связались и уточнили информацию", – заверила она и повторила, что незаконно деньги клиника не берет.

Клиника просит заплатить за дополнительный пакет услуг. Якобы такая модель давно действует в других частных клиниках.

Барташкене заверила, что качество услуг в их клинике одинаковое как для тех, кто платить за дополнительный пакет услуг, так и для тех, кто за него не платит.

За последние 5 лет, до ноября 2022 года GK Klinika получила из Фонда ОНЗ 948 000 евро. По данным Центра реестра, единственный акционер этой клиники Карапет Бабаян. Он возглавляет также Hospital holding, Baltijos medicinos tyrimų centras, является членом правления Литовского содружества лазерной медицины и Балтийского альянса армян.

По официальным данным, в 2017–2021 гг. GK Klinika ежегодно получала по 1-1,6 млн. евро доходов, но все эти годы работала убыточно. За пять лет ее убытки составили 615 000 евро. Уставный капитал компании 31 800 евро. В компании работают 47 человек. Средняя их зарплата 1300 евро "на бумаге" или 872 "на руки".

Специалист ГБК Диана Петравичене информировала, что людям, которые платят ОНЗ, для получения бесплатных услуг семейного врача достаточно зарегистрироваться в медучреждении, которое заключило договор с ГБК.

"С застрахованных жителей за услуги семейного врача никакие налоги не могут взимать ни в государственной, ни в частной клинике, если человек в ней зарегистрирован. Застрахованные жители не должны платить ни за визиты, не должны платить никакие абонементы и т.п.", – сказала Петравичене.

По ее словам, такие пациенты бесплатно должны получать не только услуги первой необходимости, но и все другие услуги, которые пациентам оказывает семейный врач - анализы, профилактические осмотры, выписка направлений к специалистам и т.д.

"Застрахованных пациентов могут попросить заплатить только тогда, когда они сами хотят сдать те или иные анализы или хотят получить их результаты быстрее, выбирая услуги из списка платных услуг", – сказала Петравичене.

Она подчеркнула, что частные клиники должны подготовить дополнительный порядок с указанием обоснованности предоставления тех или иных услуг, указанием цен, пациенты должны быть ознакомлены с этим порядком. Цена должна устанавливаться на каждую из предоставляемых услуг.

Кроме того, перед тем как предоставить пациенту платную услугу, его должны ознакомить с порядком получения этой услуги бесплатно, за исключением случаев, когда речь идет о платной услуге из отдельного списка.

Петравичене напомнила, что пациент может подать жалобу - сначала письменно обратиться к руководству клиники, если ответ будет неудовлетворительным, пациент может обратиться в ГБК. Надо обращаться письменно и приложить все необходимые копии документов.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!