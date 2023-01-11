Коронавирус в Литве: 275 случаев, скончались 4 человека

За минувшие сутки в Литве выявлено 275 случаев коронавируса (COVID-19), повторно заразились 53 человека, скончались четыре, сообщил Департамент статистики.

Сейчас болеют 6 438 человек. С начала пандемии от коронавируса скончались 9 509 человек.

За сутки госпитализированы 16 пациентов.

Общее число заразившихся COVID-19 с начала пандемии в стране на сегодняшний день составляет 1 291 759.

Как сообщает Департамент статистики, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей составляет 169,6. Средний суточный показатель новых случаев за 7 дней – 280.

В больницах заняты 128 коек для больных с коронавирусной инфекцией, 10 из них – в реанимации.

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