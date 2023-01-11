Спикер Сейма: во время этого срока полномочий не будет решений о повышении пенсионного возраста

ELTA ru.DELFI.lt

Viktorija Čmilytė-Nielsen Foto: ELTA / Dainius Labutis

Председатель Сейма Виктория Чмилите-Нильсен утверждает, что в настоящее время нет необходимости повышать пенсионный возраст, а публичные обсуждения возможности его повышения до 72 лет не имеют ничего общего с реальностью. По ее словам, сейчас речь идет только о запланированных 65-ти, и на этом дискуссия окончена.

"Думаю, такой необходимости нет, но разговоры о пенсионном возрасте, наверное, следует прямо сказать, что цифра 72, которая сейчас часто упоминается, не имеет ничего общего с реальностью. Нет необходимости, нет планов даже на теоретическом уровне, даже на уровне дискуссий. Это важно. Сейчас мы говорим о 65 годах, и на этом дискуссия окончена", - в среду радиостанции Žinių radijas сказала В. Чмилите-Нильсен. Статьи по теме: Офис президента против повышения пенсионного возраста до 72 лет: в настоящее время это нецелесообразно Парламентарий: эта власть не будет браться за повышение пенсионного возраста Глава парламента подчеркнула, что на данный момент в целом нет необходимости повышать пенсионный возраст ни до 72, ни до 67 лет, и во время этого срока полномочий никакие решения по этому поводу приниматься не будут. Между тем, что будет в будущем, по ее словам, будет зависеть от ситуации. "Сейчас такой необходимости нет, никакие такие решения во время этой каденции приниматься не будут. Как будет дальше, посмотрим, в зависимости от ситуации, но сейчас нет необходимости говорить о повышении пенсионного возраста и упомянутые цифры, в частности про 72, не имеют ничего общего с реальностью", - сказала политик. Европейская комиссия (ЕК) рекомендовала до 2040 г. продлить трудоспособный возраст в Литве до 72 лет. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!