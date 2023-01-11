Прогноз синоптиков на январь: осадков ожидается на треть больше

Литовская гидрометеорологическая служба на своей странице в фейсбуке поделилась долгосрочным прогнозом на январь. Сообщается, что по новейшим данным с использованием модели подсчета ECMWF, прогнозируют, что январь в Литве будет теплее, чем в среднем, однако осадков будет больше.

Надо заметить, что долгосрочный прогноз на ноябрь по этой модели подтвердился лишь частично, а на декабрь – подтвердился.

Похожие результаты подсчета получены и при использовании модели CFSv2: январь должен быть на 1,5–2 градуса теплее, а количество осадков на треть больше среднего многолетнего показателя.

В ближайшие дни в Литве будет теплее, чем обычно, возвращение сильных морозов пока не прогнозируют. Ожидаются смешанные осадки: на западе дожди, на востоке – мокрый снег и снег.

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