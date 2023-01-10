Президент Литвы приветствовал открытие вильнюсского бюро Радио Свобода

В Вильнюсе во вторник открылось бюро Радио Свободная Европа / Радио Свобода. На церемонии открытии офиса присутствовали президент Литвы Гитанас Науседа, спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен, посол США в Литве Роберт Гилкрист, президент RFE/RL Джейми Флай и лидер демократических сил Беларуси Светлана Тихановская.

Президент Литвы Гитанас Науседа во вторник принял участие в церемонии открытия бюро "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" в Литве.

Он отметил, что открытие в Вильнюсе бюро "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" – одной из крупнейших и наиболее уважаемых в мире информационных организаций – является признанием усилий Литвы по оказанию помощи и предоставлению убежища белорусскому гражданскому обществу, говорится в сообщении Группы по вопросам коммуникации Президентуры.

"Это очень символично, потому что Вильнюс, город Франциска Скорины и Кастуся Калиновского, всегда был важным местом встречи самых ярких, свободолюбивых людей Беларуси", - сказал президент.

Глава государства напомнил, что с начала холодной войны "Радио Свободная Европа" рассказывало о многих преступлениях советского режима, совершенных, в том числе и в оккупированной Литве, тем самым давая надежду жертвам режима.

"В те мрачные времена многие жители Литвы слушали свободное слово с Запада. Так "Радио Свободная Европа" и "Радио Свобода" внесли свой вклад в борьбу за независимость Литвы – как голос правды, разрушающий толстые стены лжи и обмана, и как вдохновение для нового поколения независимых журналистов. Сегодня наш долг – поддерживать другие народы на их пути к свободе. Поэтому искренне желаю, чтобы это новое бюро сыграло такую же роль в истории свободной и независимой Беларуси", - отметил Г. Науседа.

Он поблагодарил президента "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" Джейми Флая и весь коллектив Вильнюсского бюро, включая руководителя бюро Гинтаре Жукайте-Зеленкене, за продолжение работы мужественных журналистов.

Председатель Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен, поздравляя "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (РСЕ/РС) с открытием белорусского бюро в Вильнюсе, отметила, что Литва гордится тем, что принимает и всячески помогает этому бюро, особенно сейчас, когда в условиях войны в Украине режим А. Лукашенко еще больше посягает на свободу слова, говорится в сообщении.

"Ваша работа бесценна везде, где притесняется свободная пресса. Как и в годы оккупации Литвы, эта радиостанция продолжает выполнять свою благородную задачу по информированию и объединению гражданского общества. Ведь все мы знаем, что западные радиостанции, в том числе Радио Свободная Европа/Радио Свобода, сыграли важную роль в освобождении Литвы от оккупации Советского Союза. Я не сомневаюсь, что так в будущем будет и в Беларуси", - сказала В. Чмилите-Нильсен.

В бюро Вильнюсского радио работают 18 журналистов, бежавших от гнета режима Александра Лукашенко, и сотрудники Настоящего Времени, которые были вынуждены покинуть Беларусь на фоне репрессий после протестов 2020 года. На этой неделе приступит к работе еще одно бюро - в Латвии. В Риге будет работать около 40 представителей независимых СМИ. Оба офиса планируют расширяться.

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