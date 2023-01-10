ДТП в Вильнюсском районе: после столкновения микроавтобус застрял под тягачом

Во вторник в Вильнюсском районе в ДТП попали тягач и микроавтобус. После удара передняя часть микроавтобуса оказалась под тягачом.

Очевидцы ДТП сообщили, что ДТП произошло около 16 ч., недалеко от Пагиряй, на пути в сторону Балтои Воке.

Из-за ДТП в течение некоторого времени по дороге нельзя было проехать, были заблокированы обе полосы. О пострадавших не сообщалось.

В течение некоторого времени водители могли объезжать место ДТП по обочине, однако это существенно замедлило движение.

Микроавтобус из-под тягача вытащили без помощи пожарных-спасателей. Через полчаса после ДТП дорогу удалось расчистить.

Еще одно происшествие было зафиксировано на Минском шоссе. Около 16 ч. пожарным-спасателям сообщили о том, что на Минском шоссе горит автомобиль. Пожарные-спасатели быстро потушили горевшую машину.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!