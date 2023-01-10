Дорогие кредиты вызывают беспокойство у Центробанка Литвы: особенно тяжело будет тем, кто выплачивает ипотеку

Центробанк Литвы информирует, что в этом году у некоторых должников появятся финансовые трудности при возвращении долгов. Сообщается, что всегда есть выходы из затруднительного положения, прятаться от банков не стоит, отмечают журналисты LNK.

"Сейчас выросла инфляция, расходы у жителей увеличились. Выросла процентная ставка", – сказал представитель ЦБ Вайдас Цибас.

В конце 2022 года инфляция составила более 20%, колебалась и процентная ставка, а это – одни из основных причин беспокойства ЦБ в связи с неплатежеспособностью жителей Литвы.

"Конечно, все это влияет на бюджет жителей, если я получаю зарплату, а в магазинах мне приходится платить больше. А если у меня есть кредит, растут взносы, это значит, что на развлечения остается меньше денег", – сказал представитель ЦБ.

У банков нет сомнений в том, что у жителей будет стресс, связанный с ростом процентной ставки. Особенно тяжело придется тем, у кого есть ипотека, ведь они взяли в долг больше всего денег.

"В последние 10 лет EURIBOR был очень маленьким и даже отрицательным, поэтому люди брали ипотечные кредиты, связанные с краткосрочным EURIBOR - 3 или 6-месячным. Поэтому, после роста EURIBOR, изменится процентная ставка", – сказала президент Литовской ассоциации банков Эйвиле Чипкуте.

Однако часть кредитных ведомств утверждает, что инфляция уже снижается, цены на электричество стабилизируются, поэтому жители и компании с финансовыми трудностями не столкнуться, жителям удастся выплачивать кредиты.

"Есть немало предпосылок тому, что 2023 год будет лучше, чем прогнозируют многие специалисты", – сказал директор Noviti Finance Линас Армалис.

По подсчетам ЦБ, кредитные компании в первые 3 квартала 2022 г. выдали потребительские кредиты на сумму 472 млн. евро, а это на 30% больше, чем в 2021 г. Чаще всего жители брали кредиты на жилье, автомобили, поездки.

"Нередко жители берут кредиты и на более незначительные покупки, например, компьютеры, бытовую технику", – сказала представитель Литовской центральной кредитной унии Ингрида Кедите.

Однако, по данным ЦБ, в третьем квартале III 2022 года жители осторожнее стали брать кредиты, но кредитные ведомства пока не замечают снижения числа клиентов.

Банки на отсутствие клиентов не жалуются, а неплатежеспособных клиентов пока единицы, поэтому особых опасений в этом году у них нет.

"Рынок труда остается крепким, а это основной индикатор, да и рост зарплат в этом году ожидается", – сказала Чипкуте.

ЦБ советует жителям, которые сталкиваются с тем, что им сложно выплачивать кредиты, не должны прятаться от банка. Можно отложить взносы, платить только проценты, увеличить срок выплаты кредита или вообще отложить его выплату на какой-то срок.

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