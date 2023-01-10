На выставке представлены моменты деятельности президента с инаугурации в 2019 года до наших дней.
На фото раскрыто, как судьбу президента и его страны изменило 24 февраля 2022 года.
Желающие могут посетить выставку в первом здании парламента:
12 января 17–21.30 ч.;
13 января 12.30–14.30 ч.
Выставка будет длиться с 9 до 30 января.
Дни открытых дверей - 20 и 27 января 11–15 ч.
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