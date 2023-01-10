Цены на газ не стали помехой: Achema возобновит производство аммиака в феврале

Несмотря на двукратное снижение цен на природный газ, литовский производитель азотных удобрений Achema, временно приостановивший производство аммиака в декабре по причине цен на газ, не меняет своего прежнего плана по возобновлению производства в феврале.

"Ничего не изменилось, прежний план соблюдается", - сказала BNS во вторник начальник отдела коммуникации завода Achema Йолита Мацелите.

Находящийся в отпуске глава Achema Рамунас Миляускас пообещал в среду прокомментировать BNS дальнейшие планы предприятия.

В середине декабря компания заявила, что временно приостанавливает производство аммиака в ответ на рост цен на газ.

До полудня вторника на голландской торговой площадке TTF биржи ICE февральские фьючерсы торговались на уровне 73,75 евро за мегаватт-час (МВтч), тогда как в первые недели декабря отмечались колебания цен между 135 и 150 евро.

Компания продолжает производство селитры и смол. Из-за высоких цен на газ Achema уже приостанавливала свою деятельность с сентября прошлого года до начала ноября.

В августе прошлого года Миляускас заявил, что для того, чтобы работать конкурентоспособно, мегаватт-час газа должен стоить 90 евро, в тот период цена фьючерсных контрактов на один месяц превышала 300 евро.

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