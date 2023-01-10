Трагическое ДТП под Мариямполе: погиб гражданин Таджикистана

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На дороге A16 Вильнюс-Пренай-Мариямполе столкнулись тягач и легковой автомобиль. Водитель легковушки от полученных травм скончался в больнице.