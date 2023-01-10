МВД: уровень готовности жителей Литвы к экстремальным ситуациям недостаточный

Уровень готовности жителей Литвы к чрезвычайным ситуациям недостаточный: почти половина говорит, что знает, как действовать в случае стихийных и других бедствий, и только каждый десятый имеет семейный план, сообщили в МВД.

Соответствующие результаты опроса были представлены во вторник на презентации новой информационной кампании, посвященной подготовке к возможной ядерной аварии, военной угрозе и другим катаклизмам.

"Знать и быть готовым к различным сценариям очень важно. И именно поэтому сегодня мы запускаем долгосрочную информационную кампанию "Мы команда, и у нас есть план"", — заявила на презентации министр внутренних дел Агне Билотайте.

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"Мы живем в особую историческую эпоху, полную напряженности и больших испытаний. Пандемия, наплыв нелегальных мигрантов, война России в Украине, небезопасная Белорусская АЭС — вот испытания, которые приходят к нам одно за другим", — добавила она.

По словам министра, эти обстоятельства заставляют по-иному взглянуть на гражданскую безопасность, которой в последние десятилетия не уделялось должного внимания - готовность населения к чрезвычайным ситуациям остается недостаточной, у людей отсутствуют навыки, необходимые для выживания.

Опрос общественного мнения, проведенный по заказу Министерства внутренних дел, показывает, что только 9% жителей точно знали бы, как действовать в случае стихийных бедствий или техногенных катастроф. Еще 41% людей думают, что знают, как справляться с такими ситуациями.

Согласно исследованию, 25% жителей Литвы подготовили свои "тревожные чемоданчики", и каждый десятый участник опроса обсудил с родственниками план действий в случае чрезвычайной ситуации. Данные показывают, что только пятая часть населения когда-либо принимала участие в учениях по чрезвычайным ситуациям.

"Люди в возрасте от 30 до 50 лет, имеющие более высокий уровень образования, доход выше среднего, а также жители крупных городов - они более осведомлены. Меньше этой информации владеют пожилые люди, а также жители малых городов и деревень. Это уязвимая группа, которой не хватает этой информации", - сказала представившая результаты опроса старший советник МВД Эгле Вилейкене.

Согласно исследованию, 59% опрошенных не участвовали в тренингах по поведению в случае экстремальной ситуации, 21% ответил, что участвовал в таких тренингах. Более половины респондентов участвовали в таком обучении на рабочем месте.

44% опрошенных знали бы, как действовать в случае эвакуации, в случае войны - 40%, в случае аварии на Белорусской АЭС - 37%.

По словам Вилейкене, группа людей, участвовавших в тренинге, лучше знает, как вести себя в кризисных ситуациях.

Исследование проводилось с 14 сентября по 30 ноября 2022 года, в ходе него были опрошены 3027 жителей в возрасте от 15 до 75 лет. Погрешность опроса не превышает 1,8%.

Информационная кампания гражданской обороны "Мы — команда. У нас есть план" инициирована Министерством внутренних дел. Ею планируется охватить 1 млн. населения страны, она призвана обеспечить лучшую готовность населения к возможным угрозам и более высокую культуру самообороны.

По данным министерства, на кампанию было выделено почти 0,5 млн евро.

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