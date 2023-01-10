Linava: перевозчики обеспокоены новым порядком – возможен рост числа банкротств

В ближайшее время, еще в 2023 году, должен вступить в силу новый порядок контроля оценки рисков транспортных компаний, который у перевозчиков вызывает немалую обеспокоенность.

Контроль оценки в большей степени коснется тех перевозчиков, которые получают тысячные штрафы за неспособность реализовать требования Пакета мобильности (ПМ) – при оценке рисков наличие штрафов вызовет угрозу потери лицензии. Также опасение вызывает и то, что, если перевозчикам не удастся приспособиться к требованиям ПМ, а количество штрафов будет расти, в таком случае на рынке значительно вырастет число перевозчиков, вынужденно покидающих страну, сообщается в пресс-релизе ассоциации Linava.

По словам генерального секретаря Литовской национальной ассоциации перевозчиков Linava Зенонаса Буйвидаса, в этом году, по сравнению с прошлым годом, станет яснее, какой части перевозчиков удалось, или, вероятно, удастся приспособиться к требованиям ПМ.

"Однако, в какой мере появляющиеся нововведения повлияют на судьбу некоторых транспортных компаний, будет зависеть от того, как быстро будут найдены логичные и облегчающие ситуацию решения внутри страны – насколько сообща примутся за решения представители как перевозчиков, так и ответственных госучреждений.

"Как известно, для успешной реализации требований ПМ транспортным компаниям необходимо много дополнительных инвестиций. А как можно инвестировать, если только начал искать способы, что делать, чтобы работать прибыльно? Поэтому, если мы хотим, чтобы как можно больше перевозчиков имели возможность выделять инвестиции на реализацию требований ПМ и как можно меньше «уплывало» за рубеж только потому, что там лучше условия и проще приспособиться к ПМ, мы должны сначала принять меры в Литве. Мы должны общими усилиями создать лучшие условия для осуществления деятельности и работать прибыльно не за рубежом, а в нашей стране. И если условия для прибыльной работы будут созданы, то контроль оценки рисков уже никому не будет страшен" — говорит З. Буйвидас.

По словам вице-президента Linava, о мерах, способных облегчить бремя компаний, работающих в сфере транспорта, говорилось много раз, однако они продолжают сохранять свою актуальность.

"Один из наиболее простых способов облегчить ситуацию и позволить транспортным компаниям работать прибыльнее — это упростить условия найма водителей из стран, не входящих в ЕС, т. е. отменить действующие квоты на их трудоустройство. Рост числа водителей автоматически означал бы увеличение рабочей силы и, следовательно, сокращение числа неработающих и простаивающих тягачей в Литве. У перевозчиков появится больше возможностей для деятельности, в результате чего появится прибыль и больше налогов будет уплачено в госбюджет" — рассуждал В. Бучинскас.

По данным Linava, в прошлом году размеры штрафов за несоблюдение положений Пакета мобильности составляли от нескольких сотен до нескольких тысяч евро. За невозвращение водителей в центр деятельности штраф одной компании составил примерно от 2 до 4 тысяч. евро, в среднем – 2 тыс. евро. Штраф за отсутствие нормального еженедельного отдыха в соответствующем жилье – от 1 до 6 тыс. евро. Штрафы до 1 тыс. налагается за отсутствие на тахографе отметки о пересечении государственной границы.

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