Редкие птицы выбрали необычное место для зимовки

В центре Кедайяняя, на реке Невежис, можно увидеть не только диких гусей и уток. Здесь часто появляются более редкие птицы – белые и серые цапли. Если год назад их было немного, то сейчас можно наблюдать целую колонию. Обычно эти птицы зимуют в южной части своего ареала, однако натуралисты заметили, что из-за глобального потепления в поведении этих птиц наблюдаются перемены.

Жители города увидели этих птиц в морозы, когда на реке осталось всего несколько незамерзших мест. Казалось, что цаплям холодно - они сидели на дереве или ходили в стороне среди других водоплавающих птиц в поисках пищи.

Натуралист Селямонас Палтанавичюс сказал журналистам Rinkos aikštė, что в Литве уже заметили, что серые и белые цапли не улетают, а остаются зимовать. Такое изменение в поведении птиц наблюдают на протяжении нескольких десятилетий. Особенно для этого подходили зимы, когда на реках и озерах не образовывался лед.

Натуралист заметил, что цапли сами решают, где им зимовать, и если условия становятся неблагоприятными, летят туда, где есть незамерзшие водоемы.

"Цапли часто ищут пищу в полях, ловят полевок. Если цапли остались у Невежиса, значит, условия и подходят", – заметил Палтанавичюс.

Kėdainiuose žiemojantys paukščiai – baltasis ir pilkasis garniai./Gražvilės Vaitiekūnienės nuotr.

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