Глава Евроюста: привлечение к ответственности виновных в военных преступлениях в Украине потребует времени

Глава Евроюста, находящийся с визитом в Вильнюсе, говорит, что для привлечения к ответственности виновных в военных преступлениях в Украине потребуется несколько лет.

"Я бы прогнозировал, что сбор доказательств крупных международных преступлений, их должный анализ, который приведет не только к выводу, что эти преступления были совершены в Украине, но и к самим обвинениям, будет долгим путем, который займет несколько лет", - сказал Ладислав Хамран в интервью BNS.

Евроюст является агентством Европейского Союза (ЕС) по сотрудничеству в области уголовного правосудия, в рамках которого национальные судебные органы сотрудничают в борьбе с серьезной трансграничной организованной преступностью.

Литва участвует в Специальной объединенной следственной группе, созданной в марте прошлого года для расследования военных преступлений в Украине, и является одним из инициаторов этой группы, а также входит в число 14 стран ЕС, которые проводят собственные досудебные расследования.

Хамран сказал, что Евроюст как координирующий орган сможет помочь сторонам определить ход их текущих расследований, а также поможет решить, собранные доказательства какого государства являются наиболее сильными для привлечения обвиняемых к ответственности.

- С какими трудностями вы сталкиваетесь в ходе расследования, каковы его успехи и перспективы?

- В настоящее время все международные усилия сосредоточены на сборе доказательств. Мы хотим быть уверены, что у нас достаточно доказательств для расследования того, действительно ли были совершены крупные международные преступления, и кто несет за них ответственность. Мы стремимся к тому, чтобы у нас были веские доказательства, достаточно веские, чтобы виновные в этих преступлениях предстали перед судом.

- Что является достаточно веским доказательством?

- Вескими доказательствами являются те, которые собраны в соответствии с национальными стандартами доказательств преступлений. Таким образом, все национальные правоохранительные органы хотят, чтобы все эти доказательства были собраны в соответствии с их уголовно-процессуальным кодексом и будут приняты судом.

- Так каковы перспективы расследования? Чем еще сейчас занимается Евроюст?

- Очень скоро мы предложим аналитические мощности странам-членам. Вы должны понимать, что серьезные международные преступления относительно трудно доказать. Как и каждый прокурор, мы должны сначала проверить и проанализировать доказательства, чтобы увидеть, не были ли совершены какие-либо преступления, а для этого есть определенные юридические требования, определенные юридические условия. Мы хотим обеспечить удовлетворение этих правовых условий.

Например, когда речь идет о преступлениях против человечности, они в Римском статуте определяются как широкомасштабные и систематические нападения на гражданских лиц. Итак, мы должны доказать, что эти нападения были не только массовыми, но и систематическими, то есть они были частью стратегии нападения на мирных жителей и совершения против них определенных преступлений, таких как убийства, изнасилования и так далее. Систематические усилия должны быть видны.

Сегодня многие юрисдикции проводят свои собственные расследования, поэтому сфера деятельности сильно фрагментирована, и в разных юрисдикциях содержится разная информация. Хотя что-то на национальном уровне в одной стране может выглядеть как индивидуальная атака, не отвечающая требованиям широкомасштабной и систематической, если мы соберем информацию и доказательства из разных юрисдикций в одном месте, мы на самом деле можем сделать вывод, что они не были изолированными, а происходили с течением времени как часть широкомасштабных и систематических усилий.

В нашу работу уже входит сбор всех доказательств и помощь сторонам в выводах о юридической квалификации определенных атак.

– Можете ли вы расширить эту аналитическую возможность?

- Мы надеемся, что страны, которые начали свои расследования, поделятся с нами собранными доказательствами. Как я уже упоминал, страны, которые начали национальные расследования – Польша, Литва, Латвия, Эстония, Румыния, Словакия и другие – собрали некоторые доказательства. У нас есть идея централизовать все собранные до сих пор доказательства, мы бы их проанализировали и порекомендовали странам, например, прийти к выводу, что военные преступления были совершены в определенных регионах, и что есть доказательства этому.

Во-вторых, с помощью централизованной аналитики можно выявить так называемые пробелы в доказательствах. Правовая система требует соблюдения всех требований при установлении преступлений. Мы можем, например, сделать вывод из собранных доказательств, что мы выполнили пять из шести критериев, поэтому мы должны сосредоточиться на отсутствующих элементах и ​​предложить сторонам собрать доказательства там, где они отсутствуют, чтобы все критерии были соблюдены.

Мы также можем использовать наши аналитические инструменты, чтобы помочь сторонам решить, какая сторона находится в лучшем положении для судебного преследования подозреваемых и, следовательно, имеет больше доказательств.

- Есть ли стороны, которые не хотят делиться доказательствами?

- Такого нежелания мы еще не видели. Наоборот, стороны готовы поделиться собранными до сих пор доказательствами. В сфере этих преступлений отношение стран иное, чем в других сферах. Например, в расследованиях терроризма мы видим относительное нежелание делиться информацией о террористах, но в области крупных международных преступлений или военных преступлений мы видим полную противоположность. Стороны готовы делиться, потому что видят преимущества объединения доказательств. Во-вторых, расследование крупных международных преступлений рассматривается как часть более широких международных усилий по борьбе с безнаказанностью этих преступлений.

- Сколько стран сейчас расследуют военные преступления в Украине?

- В настоящее время нам известно о 21 отдельном национальном расследовании.

- Они все проводятся в Европе?

- Подавляющее большинство да, я бы сказал, что подавляющее большинство исследований проводится в странах ЕС. Из 21 опрошенной страны 14 являются членами ЕС, еще четыре страны, включая Украину, находятся в Европе, но не являются членами ЕС, и еще три страны не находятся в Европе – США, Канада и Соединенное Королевство.

- Как долго, по-вашему, могут длиться эти расследования, могут ли они длиться дольше войны?

- Я бы прогнозировал, что сбор доказательств основных международных преступлений, их надлежащий анализ, который приведет не только к выводу, что эти преступления были совершены в Украине, но и к самим обвинениям, будет долгим путем, который потребует более, чем одного года.

Я понимаю, что общественность хочет, чтобы виновные как можно скорее предстали перед судом в Гааге, каким-то специальным трибуналом или национальными трибуналами. Понятно, что мы все этого хотим, но мы должны убедиться, что доказательства проверены, мы должны обсудить с разными ведомствами, какие из них лучше всего смогут судить обвиняемых, а это требует времени. Я ожидаю, что здесь речь идет о годах, а не о месяцах.

- Спасибо за беседу.

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