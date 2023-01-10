Декабрьские счета за отопление в Вильнюсе: снижение цены фиксируется четвертый месяц подряд

Как сообщают Вильнюсские теплосети (Vilniaus šilumos tinklai), в целях сдерживания резкого повышения цен на энергоносители компания приняла решение о временном замещении природного газа мазутом с низким содержанием серы, в результате чего цена на отопление для жителей Вильнюса снижается четвертый месяц подряд, говорится в пресс-релизе компании.

Также сообщается, что более низкие показатели потребления тепла обусловлены относительно теплой погодой в декабре, что отразилось в прошлогодних декабрьских счетах, которые немного меньше, чем за тот же период 2021 г.

По данным Государственного совета по регулированию энергетики (ГСРЭ), средняя цена на централизованное отопление в декабре 2022 г. в Литве составляла 9,50 цента/ kWh без НДС. Между тем, цена на тепло в Вильнюсе в декабре была самой низкой среди крупных городов Литвы и составляла 8,47 центов/ kWh без НДС. Эта тенденция сохранится и в январе – тепло вильнюсцам будет стоить еще дешевле – 7,87 центов/ kWh без НДС.

"Сравнение цен на отопление за 2021 г. и 2022 г. необъективно, так как за год изменилась методика расчета цен на тепло, а из-за развязанной Россией войны произошел кризис цен на энергоносители в Украине. С точки зрения клиента, которому небезразлична итоговая подлежащая уплате сумма за отопление – то декабрьские счета в 2022 г. и 2021 г. похожи, а зачастую даже меньше. На это повлиял не только декабрь, который был почти на градус теплее, но и своевременные решения относительно того, какой вид топлива использовать для производства тепла в Вильнюсе" — говорит руководитель отдела по работе с клиентами Лауринас Якубаускас.

В декабре 2022 года счет за обогрев квартиры площадью 50 кв. м. в обновленном доме в среднем составит 68 евро, в необновленном – 114 евро.

Несмотря на то, что цена на тепло для всех клиентов одинакова, суммы в счетах будут различаться. Это происходит по объективным причинам, часть из которых устранить не в силах ни поставщик централизованного тепла, ни сами клиенты.

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