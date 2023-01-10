Парламентская оппозиция поднимает вопрос поездок делегаций на Тайвань

Литовские депутаты снова отправились на Тайвань. Поездку им оплачивает Тайвань. Депутатам покупают билеты в бизнес-классе, им оплачивают и услуги гостиниц, пишет LNK. Оппозиция задается вопросом, не является ли этом подкупом депутатов: ведь после возвращения их коллеги будут участвовать в принятии связанных с Тайванем решения. Однако политики, которые отправились с визитом в эту страну, ответили, что такие вопросы поднимают прислужники коммунистического Китая.

С визитом на Тайвань отправились 6 депутатов. Многие из них отправились туда в первый раз.

"Нам предложили билеты другого класса, летим. Может, это первый и последний в жизни полет этим классом", – сказал LNK председатель парламентского Комитета нацбезопасности и oбороны Лауринас Кащюнас.

Соцдемократ Довиле Шакалене отправилась на Тайвань не в первый раз. Билет на самолет в бизнес классе на человека стоит 2000–3000 евро - в одну сторону. Значит, только дорога стоит больше, чем зарабатывают депутаты в месяц.

"Нет, я не чувствую себя подкупленной", – сказала LNK Шакалене.

Тайвань оплачивает депутатам гостиницу, вероятно, питание и транспорт. Парламент выделил деньги только на страховку и суточные.

"Не чувствую подкупа. Этот наш визит ни с какими решениями, которые могут существенно изменить какие-то контракты, не связан", – сказал Кащюнас.

Тайваню важно привлекать политическое внимание. Китай такие действия отслеживает. Часть оппозиции считает, что такие поездки неприемлемы.

"Летают бизнес-классом, возвращаются с подарками", – сказал лидер Партии труда Андрюс Мазуронис.

По его словам, вернувшиеся из поездки депутаты не должны участвовать в голосованиях по Тайваню.

"Но такой активный лоббизм со стороны государства есть. Мне кажется, эти депутаты должны декларировать конфликт интересов", – заметил Мазурони.

В делегации была лишь одна представительница оппозиции – Шакалене.

Фракция Литовского союза крестьян и зеленых также не одобрила эту поездку.

"Это можно оценить, как торговлю влиянием", – сказал представитель фракции Йонас Ярутис.

Год назад на Тайвань также летали 6 депутатов (за деньги Тайваня).

"То, что часть поездки оплачивает принимающая сторона - не минус при принятии решения", – сказала спикер Виктория Чмилите-Нильсен.

В следующий раз на Тайвань может отправиться делегация на высшем уровне. О поездке думает сама спикер. Полгода назад она говорила, что попытается привлечь к участию в поездке более широкий круг спикеров стран ЕС.

"Большого числа желающих ехать на данный момент, в ближайшее время, нет. Но, по моим данным, возможно, туда поедет спикер парламента Чехии", – сказала LNK Чмилите-Нильсен.

Будет ли поездка на деньги Тайваня? Чмилите-Нильсен сказала, что ответить на этот вопрос пока не может.

"Оппозиция так себя ведет в первую очередь из-за симпатий к Китаю", – сказал Каэюнас.

"Некоторые коллеги - те, кого никуда не приглашают, которые не обладают возможностью участвовать в работы как эксперты, у них нет необходимых знаний. Поэтому им остается тихонько плакать и иногда слетать куда-то на дипломатические деньги", – сказала Шакалене.

После вопросов журналистов LNK она изложила свои мысли в фейсбуке.

Якобы "прислужники коммунистического Китая затянули старые песни" и послала их "в направлении, в котором послали русский военный корабль".

Мазуронис сказал, что его уже немного тошнит "от монополии на абсолютную правду".

Делегация проведет на Тайване неделю.

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