Советник президента: окно возможностей для утверждения налоговой реформы закрывается

Окно возможностей для утверждения налоговой реформы закрывается, считает старший советник президента Литвы по социально-экономической политике. Ирена Сегаловичене предупреждает, что властям может не удастся "продвинуть даже бульдозером" реформу, содержание которой до сих пор не предается гласности.

"Это окно возможностей закрывается. И очень жаль", - сказала во вторник в интервью радиостанции Ziniu radijas Сегаловичене.

Однако она признала, что "есть пространство для работы над повышением справедливости налоговой системы". Кроме того, по ее словам, президент считает, что реформа назрела и шансы на ее одобрение исчерпаны.

По словам Сегаловичене, прежде чем убеждать общественность в необходимости налоговой реформы, необходимо выложить на стол предложения.

"Когда мы говорим о налоговой системе, мы не можем говорить об отдельных налогах в отсутствии четкого представления о том, какова их цель. Нам нужно выложить видение, концепцию, элементы реформы на стол и обсудить. Без этого шага все остальное было бы бульдозером. И маловероятно, что политическая воля появится даже перед бульдозером в нынешний период", - считает Сегаловичене.

Премьер-министр Ингрида Шимоните заявила в интервью порталу деловых новостей Verslo zinios на прошлой неделе, что обсуждение налоговой реформы в Сейме начнется на весенней сессии, если на это согласится правящая коалиция.

Новый председатель Комитета по бюджету и финансам Сейма, консерватор Миндаугас Линге заявил BNS, что обещанная правящей партией налоговая реформа может быть отложена на период после муниципальных выборов в марте 2023 года. Баланс правящей партии и оппозиции может измениться в Сейме, если некоторые депутаты будут избраны мэрами. Он считает этот аспект пока единственным тормозом реформы.

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