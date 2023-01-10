Количество свободных рабочих мест в Литве, как в 2008 г: готовятся к росту безработицы

В Литве на данный момент зафиксировано 27 000 свободных рабочих мест, это количество напоминает ситуацию 2008 года, показывает статистика Центробанка Литвы. По мнению экспертов, сегодня все рычаги давления при поиске рабочего места, находятся в руках у работника, однако экономисты предупреждают, что в этом году безработица вырастет, многим придется менять место работы.

Представитель ЦБ Юстина Заянкаускайте сказала, что пока замедление расширения экономики Литвы не сказалось на тенденциях рынка труда.

По ее словам, работников все еще не хватает, поэтому тенденции рынка труда благоприятны для работников, а не для работодателей.

"Рычаги давления остаются в руках работников. Это связано со снижением числа безработных, высоким спросом на рабочую силу и количеством рабочих мест", – сказала она, заметив, что работодателям сейчас не хватает работников.

"Сейчас фиксируется около 27 000 свободных рабочих мест, а их показатель (уровень, их процент от общего числа рабочих мест) очень похож на тот, который был в 2008 г. - 2% (в 2008 г. литовская экономика была в условиях перегрева).

За год количество занятых в Литве выросло почти на 6%, это лишь немного смягчило проблему нехватки работников в стране", – сказала Заянкаускайте.

Laisvų darbo vietų dinamika

Нынешняя ситуация демонстрирует большое напряжение на рынке труда.

"Обычно показатель уровня рабочих мест анализируется вместе с динамикой уровня безработицы. Уровень свободных рабочих мест сейчас похож на тот, что был в 2008 г., но уровень безработицы – все еще выше, чем в 2008 г.

По сравнению с 2008 г., больше свободных рабочих мест для высококвалифицированных работников, это значит, что работодателям сложнее найти работников определенной квалификации, значит, в Литве сейчас высокий уровень структурной безработицы, то есть навыки и квалификация безработных меньше отвечают требованиям рынка труда, чем в 2008 г.", – сказала Заянкаускайте.

Согласно данным Департамента статистики за 3 квартал 2022 г., больше всего работников ищут в сфере публичного администрирования и обороны, обязательного социального страхования (4,3%), а также в сфере информации и связи (3,2%).

Кроме того, работников не хватает и в сфере транспорта, логистики (2,9%), поставок электричества, газа и пара, установки систем кондиционирования (2,8%).

Таблица свободных рабочих мест:

Laisvos darbo vietos Foto: Statistikos departamento nuotr.

"Кроме того, новая статистика опросов бизнеса показывает, что во всех крупных секторах экономики, сталкивающихся с нехваткой работников, показатель стал ниже, чем в начале года", – сказала Заянкаускайте, заметив, что нехватку работников смягчает улучшение миграции.

"Рекордный показатель миграции в прошлом году помог удовлетворить нехватку в работниках. В январе-ноябре 2022 г. в Литву приехало почти на 52 000 человек больше, чем уехало. Чистая миграция иностранцев составила 58 000 человек, а литовцев уехало чуть больше, чем приехало (около 6000). Большая часть иммигрантов - военные беженцы из Украины, которые успешно интегрируются в рынок труда Литвы", – заметила она.

Экономист банка SEB Тадас Повилаускас в передаче на Delfi сказал, что рынок труда в Литве достиг своего пика. "Будет рост уровня безработицы, поскольку сейчас мы находимся на дне, будет рост. Это будет ухудшением, по сравнению с прошлым годом", – сказал он.

Финансовый аналитик Марюс Дубниковас также предупредил, что в этом году немалая часть работников может сменить место работы.

"Будут те, кого уволят с работы, придется искать другую. Для них год будет тяжелым, поскольку их покупательная способность, вероятно, не увеличится. Где-то проведут оптимизацию, снизятся доходы компаний, а когда доходы снижаются, акционеры требуют реформ", – напомнил он.

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