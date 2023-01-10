Офис президента против повышения пенсионного возраста до 72 лет: в настоящее время это нецелесообразно

Как утверждает старший советник президента Ирена Сегаловичене, сейчас не время для решения об увеличении пенсионного возраста в Литве до 72 лет. По ее словам, необходимо уделять большее внимание показателю продолжительности здоровой жизни и его повышению, а пенсионная система не может создаваться без учета здоровья пожилых людей и эффективности политики здравоохранения.

"Такому решению как повышение пенсионного возраста до 72 лет довольно скоро точно не время. Тут действительно можно поставить точку. Если немного деконструировать систему, то в 2026 году пенсионный возраст, как мужчин, так и женщин, достигнет 65 лет. Один из очень важных, параллельных показателей и критериев, который мы должны учитывать и с которым должны связать нашу пенсионную политику, т. е. продолжительность здоровой жизни. Сегодня в Литве средний показатель составляет 57,5 ​​лет, в то время как в Эстонии – свыше 63 лет, в Швеции – свыше 70 лет"– сказала во вторник Žinių Radijas И. Сегаловичене.

В намеченном Правительством стратегическом плане здравоохранения мы видим, что продолжительность здоровой жизни до 65 лет планируется достичь только в 2030 году. Поэтому рассмотрение повышения пенсионного возраста на семь лет нецелесообразно в текущем периоде. Пенсионная система не может создаваться без учета здоровья пожилых людей и эффективности политики в области здравоохранения" – добавила она.

И. Сегаловичене поясняет, что прежде, чем рассматривать вопрос о повышении пенсионного возраста, необходимо сначала предложить решения по повышению продолжительности здоровой жизни людей, по крайней мере, до среднего показателя по Евросоюзу (ЕС).

"Президент еще в 2019 году поставил задачу по дополнительной индексации пенсий до 50% для достижения 50-процентного показателя изменений, так как он составлял всего лишь около 43 процентов. В текущем году уже увидим показатель изменений свыше 48 процентов, что очень важно. В 2024 году мы должны достичь этого минимального стандарта, т. е. 50-процентного показателя изменений и поставить еще одну стратегическую цель, чтобы еще больше приблизиться к среднему показателю по ЕС, составляющему более 60 процентов от показателя пенсионных изменений. Направление должно быть таким" – заявила И. Сегаловичене.

Европейская комиссия (ЕК) рекомендовала до 2040 г. в Литве повысить трудоспособный возраст до 72 лет.

Однако, реагируя на обсуждаемую в публичном пространстве идею о повышении пенсионного возраста до 72 лет, глава представительства Еврокомиссии в Литве Марюс Ващега утверждает, что такого требования или даже предложения нет. По его словам, этот дискурс является результатом неверной трактовки консультационного документа ЕК. Документ, который, по его словам, не имеет никакой политической силы, а повышение пенсионного возраста указывается в нем всего лишь в качестве примера.

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