В Литве открывается офис Радио "Свободная Европа"

Во вторник в столице откроет двери офис Радио Свободная Европа/Радио Свобода (RFE/RL). Аналогичный офис немногим позже на этой неделе начнет работу и в соседней Латвии. По словам главы офиса RFE/RL Гинтаре Жукайте-Зеленкене, Рига и Вильнюс для работы независимых средств массовой информации выбраны не случайно – по ее мнению, оценена позиция Литвы и Латвии на международной арене и защита демократических идеалов.

"С учетом обязательств Литвы и Латвии в отношении прав человека, демократии, свободы печати. Литва уже сейчас на международной арене известна как борец за все эти идеи. Поэтому Вильнюс и Рига и были выбраны для этих офисов" – сказала во вторник радио LRT Г. Жукайте-Зеленкене.

Статьи по теме: Телеканал "Дождь" заплатил NEPLP штраф в 10 000 евро

По ее словам, в вильнюсском офисе радио уже работают 18 журналистов, бежавших от гнета режима Александра Лукашенко. Рижский офис немного больше – там работает около 40 представителей независимых СМИ. Однако, отметила Г. Жукайте-Зеленкене, оба офиса планируют дальнейшее расширение.

Об открытии офисов RFE/RL в странах Балтии было объявлено еще в марте прошлого года, когда в России запретили его деятельность, а Минск в Беларуси усилил контроль над независимыми СМИ.

"Хочу выразить благодарность министру иностранных дел Литвы Габриэлюсу Ландсбергису за поддержку Литвой журналистов Радио Свобода в координации открытия нашего нового офиса в Вильнюсе. Надеемся на продолжение совместной работы по обеспечению всего региона достоверной информацией" — написал тогда в Twitter президент РСЕ/РС Джейми Флай.

В декабре 2021 года RFE/RL было признано в Беларуси "экстремистской организацией", а распространение и чтение его новостей признано уголовным преступлением.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!