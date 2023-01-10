В День защитников свободы – день открытых дверей в Тускуленском мемориале

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V. Dolgirevo ekspozicija muziejuje - Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso nuotr. Foto: Organizatorių archyvas

13 января – День защитников свободы. 32 года назад, 13 января 1991 г., когда советские спецотряды штурмовали здание Литовского радио и телевидения, телебашню, погибли 14 защитников свободы Литвы, еще около 1000 человек получили другие травмы.

Вспоминая эту важную для истории дату, приглашаем бесплатно посетить мемориальную экспозицию Тускуленского музея: Экспозицию "Проект – HOMO SOVIETICUS", исследование насильственного формирования советского человека и духовного сопротивления (дворец, ул. Жирмуну, 1F);

Экспозицию "Тайны Тускуленского поместья", в которой рассказывается о преступлениях советского тоталитарного режима и их сокрытии (Малый белый дворец, ул. Жирмуну, 1N);

Выставку фотографий Леонардаса Сургайлы "Ничья земля" (дом для прислуги, ул. Жирмуну, 1F);

Выставку 16-ого международного фестиваля фотожурналистики "Круг вильнюсской фотографии" (во дворе поместья);

Часовню-колумбарий (ул. Жирмуну, 1F). Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!