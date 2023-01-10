Самые большие зарплаты в ноябре были в вильнюсском отделении Fatmap

Литовское отделение британской компании Fatmap в ноябре платило самые большие средние зарплаты в Литве – по 40 800 евро (на бумаге), сообщает Фонд социального страхования ("Содра").

Компания Girteka Holding четверым своим работникам в ноябре заплатила по 29 300 евро "на бумаге", немецкая Sap (5 работников) – по 23 600 евро, компания AL Holdingas, занимающаяся торговлей и издательством (10 работников) – по 22 300 евро "на руки".

Филиал эстонской компании ИТ в Каунасе Arrow electronics (4 работника) в ноябре заплатил им по 21 000 евро, компания Rulonas (9 работников) – по 20 700 евро, а группа ACME Grupė (6 работников) – по 18 000 евро.

Филиал американской компании Apple - Apple Lithuania - заплатил в ноябре своим 4 работникам по 16 800 евро, филиал представительства южно-корейской Samsung - Samsung electronics Lithuania (20 работников) – по 15 800 евро.

Самая большая торговая группа в странах Балтии Maxima grupė в ноябре заплатила своим 25 работникам по 15 700 евро.

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