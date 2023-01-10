На востоке Литвы прогнозируют обильные осадки

Во вторник днем над Восточной Литвой установится атмосферный фронт, будет пасмурно, ожидаются осадки - мокрый снег, а к вечеру на востоке дождь и мокрый снег сменит снег.

На западе страны также будет пасмурно, однако осадки ожидаются только местами, прогнозируют туман. В утренние часы местами, наибольшая вероятность на востоке и северо-востоке ожидается ледяной дождь. Днем будет 0-5 градусов тепла, на востоке вечером похолодает, ожидается гололед.

В ночь на среду ситуация мало изменится, потому на востоке ожидаются интенсивные осадки, в основном мокрый снег и снег. На западе осадки будут кратковременными и необильными, будет идти дождь, морось. Местами, в основном на Западе Литвы, ожидается туман. Будет от 3 градусов мороза на востоке до 2 градусов тепла на западе, на востоке прогнозируют гололед.

В среду днем атмосферный фронт уйдет на восток. Будет облачно, однако местами может появиться солнце, наибольшая вероятность прояснений прогнозируется на юго-западе. Будет дуть сильный ветер. Днем будет 0-5 градусов тепла.

В четверг ночью на западе страны, а днем во многих районах ожидаются осадки, в основном мокрый снег, дождь. Температура останется такой же, как в среду.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!