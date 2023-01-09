Вице-министр: я не буду говорить, что мы должны прекратить любое передвижение людей из Беларуси в Литву

ELTA ru.DELFI.lt

Arnoldas Abramavičius Foto: DELFI / Julius Kalinskas

Заместитель министра внутренних дел Арнольдас Абрамавичюс отреагировал на предложения закрыть границы Литвы для всех лиц, прибывающих из Беларуси в Литву. По его словам, если есть желание помочь бегущим оппонентам минского режима, полностью закрывать границы нельзя. Также, по словам политика, Министерство внутренних дел (МВД) уже приняло множество мер, чтобы остановить передвижение потенциально опасных людей из Беларуси.

"Большая часть мер уже принята, и оценка прибывающих в Литву действительно увеличилась, выдается меньшее количество разрешений на временное проживание. При выдаче этих документов в обязательном порядке представляются дополнительные анкеты для оценки потенциальной угрозы лиц национальной безопасности. Все эти меры эффективны", - прокомментировал в понедельник радиостанции LRT А. Абрамавичюс. Статьи по теме: Вице-спикер Сейма не поддерживает ограничение передвижения между Литвой и Беларусью Вице-министр утверждает, что с начала 2023 года было ужесточено передвижение людей между Беларусью и Литвой, полностью прекратился поток направляющихся в Литву временных работников. "Сейчас мы также остановили или минимизировали поток граждан Беларуси, приезжающих в Литву с целью работы, потому что с этого года мы переходим на новый порядок – внешние поставщики услуг из 33 стран. Граждане этих стран, не приезжая в Литву, смогут обратиться за временным видом на жительство на основании работы. Мы исключили Беларусь из этого потока. Так что меры реализуются", - заверил он. Наконец, А. Абрамавичюс напомнил, что Литва приложила немало усилий, чтобы помочь оппонентам минской диктатуры перебраться в Литву. Поэтому, по его словам, таким лицам должна быть обеспечена возможность приехать в Литву. "Возможно, Беларусь стоит рассматривать как страну, близкую к Литве. Вспомним, полтора года назад была такая дискуссия о том, как можно помочь белорусам покинуть страны, но именно тем, кто выступает против режима. Таких людей, конечно, было достаточно много. Я однозначно не буду говорить, что мы должны полностью прекратить передвижение людей", - заявил политик. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!