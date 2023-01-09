Парламентарий: эта власть не будет браться за повышение пенсионного возраста необходимо оптимизировать рынок труда и открыто смотреть на иммиграцию

Председатель парламентского Комитета по социальным делам и труду (КСДТ) Юстас Джюгялис говорит, что вопрос о повышении пенсионного возраста до 72 лет в настоящее время в Сейме не обсуждается. По его словам, вместо того чтобы вынуждать людей работать дольше, стремясь обеспечить необходимое количество трудящихся, есть и другие способы воспользоваться уже имеющимся "потенциалом на рынке труда". Парламентарий также считает, что поощрение иммиграции – более подходящее решение, нежели повышение пенсионного возраста.

"Я думаю, что эта власть не возьмется за этот вопрос. По крайней мере, я, как председатель Комитета по социальным делам и труду, точно не буду инициировать такой вопрос. В прошлом году в Сейме у нас была такая рабочая группа, специально для решения проблем рынка труда. А в среду мы поделились рекомендациями с правлением Сейма. В рекомендациях действительно не идет речь о повышении пенсионного возраста", - радиостанции Žinių radijas сказал Ю. Джюгялис.

Политик напомнил, что в настоящее время в Литве проживают как пожилые люди, так и граждане с ограниченными возможностями трудоспособного возраста, но их не принимают на работу. По его мнению, прежде чем думать о повышении пенсионного возраста, следует позаботиться о том, чтобы такие люди могли найти работу.

"Наоборот, речь идет о том, что должны быть приложены усилия со стороны государства и бизнеса, чтобы принять людей с инвалидностью, принять на рынок труда людей старшего возраста. Другими словами, использовать, или лучше сказать, воспользоваться потенциалом рынка труда в Литве", - заверил председатель КСДТ.

Парламентарий также сказал, что эта проблема и желание повысить пенсионный возраст связаны с демографической ситуацией в Литве. Но, по его мнению, для решения этой проблемы более эффективным шагом будет изменение порядка иммиграции.

"Кроме того, мы предложили облегчить приезд на работу в Литву людей из определенных стран. Потому что на ситуацию надо смотреть открытыми глазами. Литва стареет. Прогнозируется, что в 2030 году нас будет всего 2,4 миллиона человек. А еще через 15 лет, то есть в 2045 году, останется всего 2 миллиона. И это предполагает, что одному работающему придется содержать 1,8 неработающего. Это означает, что мы вряд ли можем думать о видении государства всеобщего благосостояния или других представлениях. Поэтому мы должны оптимизировать нынешние рабочие руки, открытыми глазами смотреть на иммиграционные процессы", - прокомментировал он.

Наконец, Ю. Джюгялис отверг утверждение о том, что пенсионный возраст должен быть увеличен в связи с рекомендациями Европейского союза. По его мнению, такие рекомендации не являются обязательными к выполнению. Мало того, по его словам, есть еще и рекомендации Всемирной организации здравоохранения, которые выступают против повышения пенсионного возраста.

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