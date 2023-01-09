В Литве дорожают услуги салонов красоты, экономят даже люди среднего достатка

В Литве дорожают услуги салонов красоты, количество клиентов в них в последнее время сократилось. Глава ассоциации работников салонов красоты сказала, что сейчас экономят и люди со средним и большим достатком, а сами представители этой сферы делают все возможное, чтобы выжить.

Читатели портала отмечают, что в последнее время значительно выросли цены на услуги салонов красоты. Рената из Вильнюса сказала, что гелевый маникюр подорожал до 35 евро (стоил 28 евро), а покраска и стрижка волос подорожали еще больше – если раньше услуга стоила 120, то сейчас стоит 140 евро.

Представители платформы Treatwell подтвердили, что в последнее время цены растут.

Сообщалось, что в среднем цены выросли на 9,3%, больше всего подорожал массаж (на 13%).

Президент Литовской ассоциации парикмахеров и работников салонов красоты Йоланта Мачюлене подтвердила, что цены выросли, но заверила, что рост в этой сфере нельзя сравнивать с ростом цен на продукты питания (некоторые продукты за год подорожали на 40%).

Она заметила, что и клиентов в салонах красоты стало меньше.

"Но, я думаю, дело не в ценах на услуги, а в общем уровне жизни. Согласитесь, что после праздников настроение мрачное. <...> Дело уже не в ценах. Суть в том, что люди экономят, даже те, у кого средний и большой достаток, поскольку этот период инфляции показал, что отказываются от товаров и услуг не первой необходимости. Поэтому не думаю, что виной то, что мы на пару евро подняли цены", – заметила Мачюлене.

"Сравнивать этот сектор с ценами на продукты нелогично, ведь еду покупают все, а парикмахерские так себе, пришла мода отращивать волосы, их растят и женщины, мужчины "отпускают" бороды, отращивают волосы. Конечно, есть те, кто ходит, следит за собой, но мы становимся проще и отказываемся от установленных стандартов красоты. Никто сейчас не бегает красить корни, если отросли на 1 см", – сказала специалист.

Мачюлене заверила, что с другой стороны, надо обратить внимание на то, что этот сектор не получал никакой помощи от властей, поэтому рост цен за аренду, рост цен на коммунальные расходы, на средства они погашают из своего кармана.

"Мы пытаемся выжить, коллеги сейчас уходят и в неоплачиваемый отпуск. <...> Много объявлений о том, что пересдают салоны, продают мебель, даже сами салоны", – сказала она, заметив, что это, скорее всего, результат небольшого числа клиентов.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!