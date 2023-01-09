В Старом городе Клайпеды "заблудился" нетрезвый водитель фуры

Внимание жителей привлек водитель тягача с полуприцепом, который ездил по дворам Старого города в Клайпеде. Когда водителя проверила полиция, оказалось, что он был пьян.

По данным журналистов Reidas TV, заблудившийся в центре Клайпеды пьяный водитель, не туда свернул, а потом безуспешно искал выезд.

Полиция сообщает, что 8 января, в 19.51 ч. в Клайпеде, на ул. С.Дауканто, был остановлен водитель (1983 г.р.) тягача Renault. В его организме было 2.08 промилле.

В организме водителей тягачей, как и водителей общественного транспорта, должно быть 0 промилле. Мужчине грозит лишение работы и свободы.

По литовским законом, за вождение в состоянии алкогольного опьянения, если в организме больше 1,51 промилле, водителю грозит уголовная ответственность.

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