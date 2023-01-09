Стало известно, во сколько самоуправлению обойдется празднование 700-летия Вильнюса

Вильнюсское городское самоуправление на проведение праздничных мероприятий в честь 700-ого юбилея столицы наметило выделить 1,8 млн евро, сообщил пресс-секретарь Отдела маркетинга и коммуникаций Вильнюсского городского самоуправления Габриэлюс Грубинскас. По его словам, этот год в юбилейной программе предназначен для самых ярких мероприятий, проектов и инициатив.

"Юбилейная программа в честь 700-лентия Вильнюса стартовала в 2021 году, и многие мероприятия в честь юбилея Вильнюса уже прошли. В 2023 году намечено празднование наиболее ярких мероприятий, проектов и инициатив. Организуемое в течение нескольких лет празднование создается по принципу партнерства – к организации солидного юбилея столицы подключилось более 100 партнеров" – сказал агентству ELTA Г. Грубинскас.

От подчеркнул, что в финансировании юбилейной программы участвует не только городское самоуправление, но и канцелярия правительства, выделившая похожую сумму как и столичная власть.

"Из городского бюджета в 2021 году выделено 490 тыс. евро, в 2022 г. – 2,3 млн. евро, а на этот год – 1,8 млн. евро. Аналогичную сумму на юбилейную программу выделила и канцелярия правительства", – заявил представитель муниципалитета.

На прошлой неделе мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс представил программу предстоящего юбилея столицы. По его словам, праздничные мероприятия начнутся 24-26 января, а завершить юбилейную программу планируется ровно через полгода – 25 июля.

Юбилейную программу и ее коммуникацию объединяет послание: "Вильнюс: молодой 700 лет".

Кроме того, в праздновании юбилея столицы Вильнюс примут участие европейские мэры, лидеры и эксперты. В 2023 году в Вильнюсе соберутся мэры городов Европы и других стран мира. Встреча мэров европейских столиц и иных мировых столиц состоится 24 января этого года. Накануне 700-летнего юбилея Вильнюса в национальной филармонии Литвы планируемая встреча предоставит городам платформу для обмена передовым опытом, идеями касательно городского развития, изменения климата, образования и многообразии, для установления полезных партнерских отношений и реализации смелых идей.

В качестве наиболее важных дат для празднования юбилея выбраны два дня: 25 января – дата первого упоминания Вильнюса в исторических письменных источниках 700 лет назад, и 25 июля – день св. Христофора – покровителя Вильнюса.

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