Премьер Литвы: переговоры со шведами о "сверхприбылях" за электричество могут затянуться

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что переговоры правительства со Швецией о разделе сверхприбылей производителей электроэнергии могут затянуться надолго. По словам главы литовского правительства, соглашение должно быть подписано обеими сторонами, так как это предусмотрено регламентом Евросоюза.

"Когда речь заходит о соглашении со Швецией, там не упоминается, о чем оно. И дело в деньгах. Даже когда мы ведем переговоры о соглашении об избежании двойного налогообложения, в том числе и о деньгах, иногда переговоры между двумя сторонами занимают годы, пока не будут найдены совместимые позиции", — сказала Шимоните в интервью порталу деловых новостей vz.lt.

"Так почему же кто-то воображает, что аналогичные переговоры о деньгах могут происходить очень быстро и легко? Это довольно комичное представление", — добавила она.

По словам премьер-министра, правительство увидело, что эти переговоры могут быть сложными, и поэтому попросило, чтобы в регламенте ЕС появилось положение о возможной координации с Европейской Комиссией (ЕК): "Положение появилось, потому что в противном случае мы достигли бы возможно, даже патового состояния".

По ее данным, консультации с Комиссией продолжаются, и если переговоры со шведами застопорятся, то обратятся к ЕК.

Министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис заявил в декабре, что из-за разногласий между Литвой и Швецией, возможно, потребуется посредничество ЕС. Стороны не согласны с понятием основного экспортера, которое, по словам Крейвиса, четко не определено в документах ЕС.

В конце сентября министры энергетики ЕС решили, что избыточный доход компаний, производящих дешевую ветровую, солнечную, атомную или гидроэнергию и электроэнергию на лигните (буром угле), будет перераспределен путем установления потолка цен на уровне 180 евро за мегаватт-час.

В регламенте, утвержденном в Брюсселе, говорится, что между страной, на 100% зависящей от импорта электроэнергии, и основным экспортером электроэнергии в нее до 1 декабря при посредничестве ЕК должны быть подписаны соглашения о разделе собранного сверхдохода производителей электроэнергии.

Литва импортирует электроэнергию из Швеции по морскому кабелю NordBalt мощностью 700 мегаватт (МВт). Однако электричество также поступает в страну через соединения с Латвией и Польшей.

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