Экономист: торговля с РФ поддерживается через обходные пути и связи

После того, как Россия развязала войну в Украине, ряд стран разорвали или собирались прекратить любые связи с РФ, в том числе торговые, но объем торговли с Россией остается достаточно большим. Экономист банка SEB Тадас Повилаускас говорит, что торговля маскируется под реэкспорт через соседние страны, а некоторые страны просто не были готовы внезапно отказаться от партнерства с Россией.

По подсчетам Центробанка Литвы (ЦБ), с начала войны общий экспорт Литвы в Россию уменьшился на 4%, но на 4,2% увеличился экспорт, приходящийся на другие страны Содружества Независимых Государств (СНГ). По его словам, это было обусловлено особенно возросшим экспортом автомобилей и минеральных продуктов, а также поставками через Литву в Калининград электроэнергии и ее высокой ценой.

ЦБ ставит вопрос о том, означает ли такое изменение торговли, что товары идут в Россию обходными путями, но также объясняет это повышением внутреннего спроса в странах СНГ.

Издание Politico заявило в конце 2022 года, что после того, как Европейский Союз (ЕС) в прошлом году согласовал девять пакетов санкций против России, объем торговли между нею и Сообществом к октябрю превысил 150 млрд евро и был немного выше, чем за тот же период 2021 года, а некоторые члены ЕС покупали в России товары в прошлом году на значительно большие суммы, чем до войны.

Повилаускас говорит, что не всем странам просто остановить торговлю с Россией, кроме того, могут появиться новые цепочки поставок, конечным пунктом которых является Россия.

По его словам, в будущем прояснится, будут ли еще попытки обойти запреты и направить торговые пути так, чтобы в в них не осталось России как названия, однако российская продукция бы не пропадала.

- В прошлом году вы неоднократно публично заявляли, что торговля Литвы с Россией и ее союзником Беларусью растет с начала войны. Какова ситуация сейчас?

- С марта я сообщал, как изменилась торговля с Россией, Беларусью и странами СНГ, было видно, что экспорт в Казахстан, Киргизию, Узбекистан сильно растет. Мы не наивны и понимаем, что очень и очень вероятно, что здесь есть обходной путь.

Если посмотреть на то, что экспортируется, - это не способ обойти санкции. Это просто обход более сложных расчетов, многих других проблем. Поэтому в странах Средней Азии появились посредники, а Беларусь тоже помогает тем же товарам поступать в Россию. Ничего нового. У нас есть последние итоги внешней торговли за октябрь, скоро будет ноябрь, посмотрим, есть ли изменения.

Я думаю, что многие не углубляются в то, что большая часть товаров, идущих в эти страны, - это реэкспорт, а не то, что мы производим сами - экспорт товаров литовского производства упал. При реализации товаров, произведенных в Западной Европе или США, они идут в Россию через компании, зарегистрированные в нашей стране.

Почему скачок экспорта в Беларусь в два раза? Поскольку это, по сути, одна товарная группа, а именно автомобили, мы действительно значительно увеличили их реэкспорт. Также возникает вопрос, предназначены ли они для белорусского рынка или идут в Россию. С другой стороны, автомобили не под санкциями, все по закону.

- То есть имеет место цепочка, по которой товары доходят до России, и в этой цепочке тоже хорошо себя чувствует определенная часть литовского бизнеса?

- Да, литовские компании участвуют в этих схемах. Какая-то часть - да, мне кажется, что таких компаний немного, может быть, около 200. Но если разделить оборот на компании, то суммы, наверное, будут достаточно большими, потому что, как показывают данные ЦБ, экспортируются товары достаточно высокой стоимости, например, машины.

- И это только вопрос морали, не правовой?

- Я надеюсь, что там нет подсанкционных товаров, нужно углубляться, требуются правовые знания, чтобы оценить, какие товары под санкциями, особенно если речь идет об электронике и машинном оборудовании, надо проанализировать, как изменился их экспорт в Казахстан или Киргизию. Видимо, госучреждения должны этим заняться.

- Politico констатирует, что торговля многих стран ЕС с Россией также увеличилась после начала войны, в некоторых случаях - в разы. Что означают эти данные?

- Я их видел, на графике видно, какие страны смогли быстро прекратить импорт энергоресурсов из России, потому что эти данные показывают общий объем внешней торговли, импорта и экспорта. Если я правильно помню, экспорт из стран ЕС в Россию уменьшился, значительно уменьшился. Проблемой, поднятой этими цифрами, является импорт, так как цены на природный газ и нефть взлетели в прошлом году, а санкции вступили в силу позже, на сырую нефть они вступили только в декабре, газ шел в Западную Европу нормальными темпами до середины августа, когда газопровод "Северный поток" взорвался.

Эти данные отражают скорее ценовой эффект, Европа не так быстро прекратила импорт, но иначе и не могла. Литве было проще, у нее был терминал сжиженного газа, инфраструктура, нефтеперерабатывающий комплекс Orlen Lietuva был подготовлен, отлично среагировал, в отличие от других НПЗ.

У нас были возможности, и мы прекратили импорт. Кроме того, первые санкции ЕС, введенные в марте и апреле, не вступили в силу до лета. До этого шло массовое накопление запасов, закупка металла, древесины, угля из России и по-прежнему растущие цены. Это было заметно и в Литве – в апреле и мае были рекордные объемы импорта арматуры из России.

Купленные большие объемы означали, что закупки в других странах были небольшими до октября, и только потом они начались, когда эти запасы истощились. Будет очень интересно узнать, являются ли новые страны, которые появляются в списке новых импортеров, также и производителями продаваемой продукции, или опять будут какие-то игры, когда через страну будут проходить только российские товары.

- Как это могло получиться?

- Лучшим примером является то, что несколько недель назад сделал Шарунас Черняускас (журналист центра журналистских расследований Siena - BNS) - хорошо раскопанная схема, которая показала, что паллеты и древесная продукция ввозятся из Казахстана, Киргизстана, импорт растет резко, но очевидно, что источник - не эти страны, а сама Беларусь.

Посмотрим, как будет, скажем, с поставщиками металла, кем они будут. Потому что сейчас объемы по-прежнему импортируются из других стран, например, из Турции, Испании, Швеции, Польши. Подозрений пока нет.

- Нужно будет оценить их возможности, исторические или другие данные?

- Нам нужно посмотреть, является ли эта страна производителем, хотя это будет сложно. Например, в октябре точно был всплеск импорта металла из Турции - эта страна крупный производитель стали, с другой стороны, она не так уж и изолирована от России, опять же вопрос, насколько все честно.

Легче всего проследить такие случаи, как упомянутый в Киргистане - если в стране нет лесов и запрещен вывоз продукции из дерева. Но, наверное, за происходящим будут следить и экономисты, и журналисты, я не думаю, что все будет пущено на самотёк.

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