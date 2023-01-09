В канун 13 января ждет необычное служение в храме

В этом году 13 января – День защитников отечества – отметят необычным акцентом. По инициативе Государственного хора "Вильнюс" 12 января в храме С. Иоаннов при Вильнюсском университете состоится премьера масштабного хорового произведения "Балтийская месса" (The Baltic Mass).

Это уникальное явление не только для Литвы, но и для всего региона: для совместного творчества свои силы объединили композиторы трех стран Балтии, а произведение исполняют профессиональные хоры в Эстонии, Латвии и Литве. Это произведение посвящается борьбе стран Балтии за независимость и воюющей Украине.

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Месса состоит из 5 частей, которые написали эстонский композитор Юло Кригул (Kyrie, Requiem aeternam), латвийский создатель сакральной музыки Рихардс Дубра (Sanctus et Benedictus, Agnus Dei) и литовский автор хоровой музыки Донатас Закарас (Credo). "Балтийскую мессу" исполнят Камерный оркестр Эстонской филармонии (художественный руководитель и дирижер Тыну Кальюсте), Государственный хор "Латвия" (художественный руководитель и дирижер Марис Сирмайс), Государственный хор "Вильнюс"(художественный руководитель и дирижер Артурас Дамбраускас).

Дамбраускас сказал, что "Балтийская месса" – балтийский проект, над которым работали много времени: "Это не только молитва об ушедших, но и надежда и вера в то, что мир, следуя примеру стран Балтии, станет более единым, сможет одержать победу над злом. Вместе с тем "Балтийская месса" – это наша поддержка братьев-украинцев, борющихся за свою независимость, за выживание своего народа".

Бесплатная премьера "Балтийской мессы" состоится 12 января, в 20 ч. Это произведение также исполнят в Риге и Таллине.

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