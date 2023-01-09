Кандидат в мэры Висагинаса почти не говорит по-литовски и выступает со странными предложениями

Кандидат в мэры Висагинаса от Союза народа и справедливости Наталия Рукосуева плохо говорит по-литовски, поэтому и с журналистами и с избирателями говорит по-русски. Об этом рассказал канал LNK.

"Я кандидат в регионе, где 80% жителей - русскоязычные, остальные 20%, тоже понимают по-русски. Я ведь не претендую на пост мэра Шяуляя или Каунаса, я баллотируюсь там, где меня прекрасно понимают", – сказала Рукосуева.

Правда, она немного говорит по-литовски.

"Уважаемые жители Висагинаса, я хотела бы, чтобы в городе было больше справедливости и все", – сказала кандидат на ломанном литовском.

По словам главы и создателя висагинской Художественной резистенции Алексея Уразова, городу не подойдет мэр, который не говорит по-литовски.

"У нас не может быть мэра, не владеющего литовским, никогда не могло быть такого. Наш директор администрации, члены горсовета, сам муниципалитет отлично выполняют свою работу, следят за городом, думают, ищут проекты. Нам нужно публичное лицо, которое ездило бы в Вильнюс, в парламент, чтобы его могли понять", – сказал житель города.

С ним согласна и политолог Рима Урбонайте.

"Как ты можешь представлять интересы жителей Висагинаса, если не сможешь договориться с конкретными ведомствами, где надо общаться по-литовски", – заметила она.

Однако Уразова не удивляет, что на порт претендует человек, не владеющих литовским. По его словам, жители Висагинаса, особенно старшее поколение, застряли в российском пузыре, они могут даже не знать литовского.

"Основная проблема - жители смотрят российское телевидение, на них вылита вся пропаганда, а молодежь не смотрит, молодежь знает, как обстоят дела, относится иначе", – сказал Уразов.

Жительница Висагинаса сказала LNK, что знает Рукосуеву, но голосовать за нее не будет. "Во-первых, она женщина, во-вторых, не доверяю", – сказала она.

Другие жители города отметили, что мэр должен хорошо знать литовский язык.

"Конечно, мы живем в Литве, мэр должен без проблем говорить по-литовски", – сказал один из собеседников.

"Он обязательно должен говорить на трех языках – по-русски, по-литовски и по-польски", – сказала другая жительница.

Однако молодой житель города Максим, который учился в Дании, считает, что тут важен даже не вопрос языка - слабое место, по его мнению, предложения кандидата.

"Она очень местная и известная. Я думаю, нужен кандидат, который будет больше думать о Висагинасе в контексте всей Литвы и Европы", – считает молодой человек.

В числе интересных предложений кандидата – сохранение и использование Григорианского календаря. Рукосуева возмущена тем, что власти напечатали календарь, в котором за апрелем идет июль. Она также обещает снизить цены на электричество и отопление, налоги на недвижимость, оборудовать фонтан, открыть коллекторское бюро, баню.

"В городе – 18 000 жителей, а за 30 лет независимости баню так и не построили. Люди должны ездить в Зарасай, Игналину, а эти города наполовину меньше", – сказала Рукосуева.

Странные предложения кандидата привлекли внимание и политологов.

"Если кандидат обещает снизить цены на электричество или налоги на недвижимость, то мы понимаем, что это вопросы национального масштаба. Мне кажется, это демонстрация определенного неуважения к избирателям", – сказала Урбонайте.

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