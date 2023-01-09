Коронавирус в Литве: 29 новых случаев, без летальных исходов

За минувшие сутки в Литве выявлено 29 случаев коронавируса (COVID-19), повторно заразились 6 человек, сообщил Департамент статистики.

С начала пандемии от COVID-19 скончалось 9501 человек.

С начала пандемии общее число заразившихся COVID-19 в стране на сегодняшний день составляет 1 290 948. Сейчас болеют 6705 человек, в больницах заняты 133 койки для больных коронавирусом. В отделениях реанимации и интенсивной терапии лечатся 8 человек.

Как сообщает Департамент статистики, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей составляет 166,1.

Средний суточный показатель новых случаев за последние 7 дней – 348.

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