Дорожные службы предупреждают: в западной части страны во многих местах образовалась гололедица

В западной части страны дороги государственного значения во многих местах скользкие из-за гололедицы. В северной и восточной частях Литвы главные дороги государственного значения во многих местах покрыты ледяными рытвинами, а в некоторых местах, особенно в Йонишском и Шяуляйском районах, покрыты размокшим, утрамбованным снегом, сообщает Дирекция автомобильных дорог Литвы.

В то же время дороги с меньшей интенсивностью движения покрыты слоем утрамбованного или рыхлого снега, который местами достигает 10 см.

В остальной части Литвы главные дороги влажные, мокрые, однако районные дороги с меньшей интенсивностью движения местами скользкие, покрыты слоем утрамбованного снега и ледяными рытвинами. По данным на 6 часов утра, в Вильнюсском округе идет слабый снег, на севере Литвы местами метет метель, в остальной части без обильных осадков.

По данным гидрометеорологической службы, днем во многих местах прогнозируются осадки, в основном небольшие. Местами ледяной дождь, гололедица. Максимальная температура воздуха от 2 градусов мороза до 3 тепла.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!